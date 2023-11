Alfonsino reinventa il mondo del delivery in Italia e fissa l'utile

La scorsa estate è stata Uber Eats, la versione delle consegne del cibo del gigante mondiale degli autisti, a dire addio all’Italia. Un’uscita di scena, che era stata preceduta, l’anno prima, anche da altri due concorrenti illustri: Gorillas e Getir. Eppure il food delivery è un mercato che vale da noi già 1,8 miliardi e che raggiunge il 71% della popolazione. Che cosa non ha funzionato allora?

“I modelli di business importati in Italia, già di per sé non profittevoli all’estero, hanno finito con l’incontrare difficoltà ulteriori una volta posizionatisi sul mercato nazionale – cerca di spiegare il fenomeno Carmine Iodice, amministratore di Alfonsino, pmi innovativa dell’order&delivery tricolore, quotata in Borsa -. Questa progressiva fuoriuscita, in ogni caso, è anche il riflesso di una fase storica peculiare, determinata da una miriade di fattori tanto endogeni quanto esogeni, dove è l’intero settore che sta cercando di riorganizzarsi”.

Riorganizzazione che sta affrontando anche Alfonsino, ma con qualche marcia in più. L’ex startup, nata a Caserta nel 2016, e che oggi effettua le sue consegne in 64 città, tramite oltre mille corrieri, ha da poco lanciato Rushers, un marketplace che punta a rivoluzionare il sistema dei fattorini. L’idea, infatti, è di ribaltare il concetto stesso del delivery, liberando i corrieri dai vincoli delle singole piattaforme, dandogli la possibilità di gestire in autonomia prezzi, orari e luoghi di consegna.

Ed è proprio attraverso l’introduzione di Rushers che Alfonsino punta ad arrivare in fretta all’utile nel 2024, dopo un primo semestre sì in miglioramento, rispetto all’anno precedente, ma che si è chiuso ancora con un ebitda negativo. “I nostri sforzi sono al momento concentrati sul cambio di Modello di Business annunciato qualche mese fa con l’introduzione della piattaforma Rushers – conferma Iodice -. Questa evoluzione ci permetterà di proseguire in maniera positiva nel percorso di ottimizzazione dell’infrastruttura aziendale, che ha coinvolto fino ad ora tutta la nostra catena di valore, permettendoci di ridurre ulteriormente i costi di gestione, in vista di una piena sostenibilità finanziaria”. Un riassestamento per tornare a crescere anche con le aperture, dove il piano prevede la copertura di almeno due nuove città nel secondo semestre del prossimo anno, tenendo come focus il modello che è il punto di forza di Alfonsino: servire con il delivery i piccoli centri italiani. E se sarà necessario, non si esclude anche un nuovo round in Borsa per mettere in cassa i capitali necessari.