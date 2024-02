Ambienta acquista una partecipazione di Officine Maccaferri

(Teleborsa) – Ambienta SGR, asset manager focalizzato sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione in Officine Maccaferri, società bolognese fondata nel 1879, specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni destinate ai mercati delle costruzioni civili, geotecniche ed ambientali. Ambienta deterrà una quota di maggioranza e potrà contare anche sul supporto dell’attuale senior management. Il closing dell’operazione è previsto per il secondo trimestre del 2024.

Officine Maccaferri è presente in oltre 130 paesi, con stabilimenti di produzione in quattro continenti e circa 3.000 dipendenti; realizza ogni anno oltre 10.000 progetti e genera un fatturato superiore a 600 milioni di euro. Il Gruppo è sinonimo di eccellenza tecnica, affidabilità e sostenibilità ambientale.

Il mercato globale delle infrastrutture vale circa 12 trilioni di euro, è atteso in ulteriore espansione nei prossimi anni, ed è responsabile del 5% delle emissioni mondiali di CO2. Maccaferri svolge un ruolo chiave come fornitore di soluzioni di ingegneria ambientale altamente differenziate, che contribuiscono a ridurre l’impronta ambientale tra il 30% e il 90% rispetto alle alternative tradizionali.

Mauro Roversi, Private Equity Chief Investment Officer e Founding Partner di Ambienta, si è detto orgoglioso di investire in Officine Maccaferri ed ha affermato “crediamo questa sia un’opportunità unica per intercettare il forte trend di investimento nelle infrastrutture previsto nei prossimi anni, e al contempo per rispondere alla crescente domanda di soluzioni durevoli ed ecosostenibili”.

Andrea Venturini, Private Equity Principal di Ambienta, ha sottolineato “grazie alla vasta gamma di soluzioni presenti in portfolio e alla forza vendita qualificata, il Gruppo è in grado di rispondere alle varie esigenze tecniche dei propri clienti”.