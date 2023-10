Amplifon supera il record dei 9500 negozi, ricavi a 1,65 miliardi

Amplifon, società leader nelle soluzioni uditive e parte del FTSE MIB, ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con ricavi consolidati pari a 1.645,1 milioni di euro, in crescita del 9,7% a cambi costanti e del 6,8% a cambi correnti rispetto ai primi nove mesi del 2022. L’EBITDA ricorrente è pari a 385,8 milioni di euro, in aumento del 4,4%, con un’incidenza pari al 23,5%, in diminuzione di 50 punti base rispetto al livello record riportato nei primi nove mesi del 2022, per effetto della minore leva operativa dell’area EMEA a causa di un mercato più debole rispetto alle attese, del mix geografico meno favorevole e dei forti investimenti per sostenere la crescita futura della società.

Il risultato netto su base ricorrente è pari a 112,8 milioni di euro, in riduzione del 5,7% per i maggiori ammortamenti conseguenti ai forti investimenti nel business e per l’incremento degli oneri finanziari (interessi passivi, inflation accounting, lease accounting e differenze cambio).

“I risultati dei primi nove mesi confermano la grande dinamicità del nostro gruppo, testimoniata da un forte incremento dei ricavi e soprattutto da una crescita organica record nonostante una domanda in Europa ancora piuttosto debole – ha commentato il CEO Enrico Vita -. Stiamo continuando a investire significativamente nello sviluppo del nostro network internazionale grazie alle continue acquisizioni e abbiamo ormai superato quota 9.500 negozi, rafforzando la nostra presenza in mercati chiave come il Nord America, la Francia, la Germania e la Cina”.



“In quest’ultimo mercato abbiamo superato i 300 punti vendita, diventando così uno dei principali operatori del Paese in soli cinque anni di attività – ha aggiunto – Questi investimenti, abbinati a quelli effettuati nel corso dell’anno nell’organizzazione al servizio dei nostri clienti, nel marketing e nell’innovazione sono essenziali per accelerare la nostra traiettoria di crescita di medio-lungo termine”.

L’indebitamento finanziario netto è pari a 917,6 milioni di euro rispetto a 830,0 milioni di euro al 31 dicembre 2022, dopo investimenti per capex, M&A e dividendi per complessivi 250 milioni di euro, con leva finanziaria al 30 settembre 2023 pari a 1,63x.

Amplifon si attende per l’esercizio 2023: ricavi consolidati, in linea con l’outlook precedentemente comunicato, di circa 2.290 milioni di euro, corrispondenti ad una crescita dell’11% circa a cambi costanti rispetto al 2022 (corrisponde a circa 2.320 milioni di euro utilizzando le stesse assunzioni sui tassi di cambio dell’outlook precedentemente comunicato); EBITDA ricorrente di circa 550 milioni di euro (corrispondente a circa 560 milioni di euro utilizzando le stesse assunzioni sui cambi dell’outlook precedentemente comunicato. (Teleborsa)