Andrea Agnelli lascerà anche i cda di Exor e Stellantis

Non solo la Juventus. Andrea Agnelli lascerà anche il consiglio d’amministrazione di Exor e Stellantis, società di cui è consigliere di amministrazione. Lo ha spiegato lo stesso Agnelli durante l’assemblea dei soci della Juventus in corso a Torino: “Avendo chiuso una parte così importante della mia vita, la mia volontà è di trovarmi davanti a una pagina bianca di affrontare con entusiasmo e passione. È stata una mia decisione personale, che farò un passo indietro nelle assemblee delle società quotate in cui partecipo come consigliere. Una decisione d’accordo con John Elkann, ma una mia decisione. Un passo indietro nelle società quotate che reputo come decisione fondamentale per avere libertà di pensiero”, ha spiegato. Agnelli resterà, invece, nel consiglio d’amministrazione della Giovanni Agnelli B.V., holding che detiene la maggioranza di Exor.