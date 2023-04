Andreotti Impianti costruisce fabbrica in Angola col sostegno di Sace

Andreotti Impianti esporta in Angola un impianto chiavi in mano di trattamento semi oleosi ed estrazione olio con solvente. L’operazione avviene con il supporto di Sace attraverso una garanzia al finanziamento di 57 milioni di euro erogato da Deutsche Bank in favore del Banco De Desenvolvimento De Angola, assistito da garanzia sovrana del ministero delle Finanze dell’Angola.

L’impianto sarà il più grande del suo genere in Africa, con una capacità di lavorazione fino a 4mila tonnellate di soia o 2.400 tonnellate di semi di girasole al giorno. La sua costruzione durerà circa due anni e si prevede che creerà circa 300 posti di lavoro diretti e migliaia di posti di lavoro indiretti legati alle piantagioni di soia e girasole.

Il progetto fa parte del grande piano di sviluppo di un parco industriale agroalimentare nell’area di Lobito nella provincia di Benguela, di proprietà del gruppo Leonor Carrinho, che ha l’obiettivo di ridurre le importazioni di beni alimentari e d’igiene personale dell’Angola. Andreotti Impianti fornirà, infatti, l’impianto alla società angolana Carrinho Empreendimentos, partecipata dal gruppo importatore di alimenti e prodotti per la casa in Angola, Leonor Carrinho & Filhos, che sarà utile a produrre materie prime da utilizzare nella stessa area industriale.