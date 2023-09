Apparecchi acustici, Antitrust apre indagine e Amplifon crolla (-6%)

Apparecchi acustici, l’Antitrust apre un’indagine e Amplifon crolla (-8,5%)

Il gruppo Amplifon, che si occupa di progettazione, applicazione e commercializzazione di apparecchi acustici, attivo in 28 paesi nel mondo, è in forte calo a Piazza Affari dopo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sui mercati degli apparecchi acustici in Italia. Il titolo, che già nella seduta di venerdì 22 settembre aveva lasciato sul terreno oltre il 4% del suo valore, ora è scambiato a 27,37 euro con una flessione del 6%.

Secondo l’Antitrust, infatti, questi strumenti rispondono a bisogni di salute diffusi, hanno un impatto rilevante sulla vita quotidiana delle persone e possono rappresentare una voce di spesa significativa sia per i singoli consumatori sia per il Sistema sanitario nazionale. Eppure, continua il Garante, le condizioni attuali di mercato non sembrano garantire una piena trasparenza dei prezzi dei prodotti e dei servizi annessi.

L’indagine intende approfondire le dinamiche concorrenziali dei mercati di riferimento, tenuto anche conto delle innovazioni tecnologiche sopraggiunte e delle recenti modifiche alla normativa di riferimento. Contestualmente, l’Autorità ha avviato anche una consultazione pubblica sulle tematiche specificate nel provvedimento d’avvio dell’indagine.