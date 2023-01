Ariston Group completa l’acquisizione di Centrotec

Ariston Group ha completato il closing dell’acquisizione precedentemente annunciata del 100% del capitale sociale di Centrotec Climate Systems GmbH a seguito del soddisfacimento di tutte le condizioni sospensive. Centrotec opera attraverso quattro brand, impiega circa 2.500 persone, beneficia di un solido posizionamento in Germania e nei Paesi Bassi e di una presenza significativa in altri mercati europei, ha stabilimenti produttivi in Germania, Paesi Bassi e Croazia, e nel 2021 ha registrato ricavi per 599 milioni di euro e un Ebitda adjusted di 84,8 milioni di euro. L’acquisizione sarà consolidata a partire da gennaio 2023, all’interno della divisione Thermal Comfort. Il corrispettivo in contanti pagato all’acquisizione è pari a 635,05 milioni di euro in contanti (a seguito di una rettifica preliminare relativa a cassa, debito e variazione del capitale circolante al 31 dicembre 2022), più 41.416.667 azioni Ariston.

Climatizzazione di fascia alta

Le azioni di nuova emissione rappresentano complessivamente l’11,1% circa delle azioni totali di Ariston e il 2,6% circa del totale dei diritti di voto. “L’acquisizione di Centrotec Climate Systems, la più grande nella storia del gruppo, rafforza la nostra offerta nelle soluzioni di climatizzazione di fascia media e alta, e segna il nostro ingresso nella ventilazione residenziale e nell’air-handling“, ha commentato il presidente esecutivo Paolo Merloni. Inoltre consolida il nostro posizionamento in Europa e in particolare in Germania – la più grande economia europea e uno dei mercati con maggiori prospettive di crescita per le pompe di calore – che diventa il primo Paese tra le geografie del gruppo”, ha aggiunto.