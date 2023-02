Autogrill, nel 2022 ricavi consolidati in crescita del 50%

Nel 2022 Autogrill, secondo i dati preliminari esaminati dal cda, ha registrato ricavi consolidati pari a 4.148,3 milioni di euro, in aumento del 59,7% (+50,2% a cambi costanti) rispetto a 2.596,8 milioni nel 2021. I ricavi del 2022 rappresentano circa l’88% di quanto riportato nel 2019, escludendo le cessioni effettuate nel periodo e a cambi costanti. La performance like for like dei ricavi vede un +52,8%, con il contributo di tutte le regioni e di tutti i canali in cui il gruppo opera. Nel 2022 si è registrato un effetto cambi positivo per 165,1 milioni di euro, dovuto principalmente alla svalutazione dell’euro rispetto al dollaro statunitense.

Contratti vinti e rinnovi a 3,4 miliardi

I nuovi contratti vinti e i rinnovi ammontano complessivamente a circa 3,4 miliardi di euro, con una durata media di circa 6 anni. I rinnovi sono pari a circa 2,2 miliardi, che includono il rinnovo dei contratti negli aeroporti di Fort Mayers, Miami, Honolulu e Arlanda, quando i nuovi contratti vinti sono pari a circa 1,3 miliardi, che includono i contratti vinti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Salt Lake City, Bangalore e Doha. Nel dettaglio dei ricavi, i ricavi del canale Aeroporti sono stati pari a 2.791,9 milioni di euro (+95,6% e +77,5% a cambi costanti), quelli del canale Autostrade di 1.061,8 milioni (+5,9% e +4,2) e i ricavi degli altri canali pari a 294,6 milioni (+76% e +73,1%). I risultati definitivi saranno approvati il 9 marzo prossimo.