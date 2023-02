Autostrade Meridionali, dividendo da 3,5 euro. Valuta nuove strategie

Crollano i ricavi

Autostrade Meridionali, concessionario quotato su Euronext Milan, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 34 milioni di euro. La cifra è notevolmente più bassa rispetto agli 89,9 milioni di euro nell’esercizio precedente.

Il 31 marzo 2022 è terminata la concessione per l’esercizio della A3 Napoli-Pompei-Salerno. Sono stati quindi trasferiti al subentrante la tratta autostradale, le relative pertinenze e gli altri beni connessi. L’Ebitda è stato pari a 22,4 milioni di euro (29,8 milioni di euro nel 2021), mentre l’utile del periodo pari a 15,8 milioni di euro (16 milioni nel 2021).

Nuove strategie in vista

Per l’esercizio 2023, la società afferma di rimanere “impegnata nelle attività di gestione delle partite commerciali in essere nonché dalle attività ancillari al subentro del nuovo concessionario, anche in relazione alla definizione delle relative partite di conguaglio”.

Gli amministratori “stanno valutando le strategie aziendali da porre in essere per il futuro”. In dettaglio, si sta soppesando “la partecipazione a gare per la realizzazione e/o gestione di arterie autostradali, ovvero per l’acquisizione di partecipazioni in imprese che operano in tali attività”.

Maxi-cedola

Il CdA ha deliberato di proporre all’assemblea la distribuzione di un dividendo, pari a 3,50 euro per ciascuna delle 4.375.000 azioni al lordo delle ritenute di legge. Il pagamento del dividendo avrà luogo a partire dal 26 aprile 2023, con stacco della cedola n. 34 in data 24 aprile 2023. La record date è prevista per il 25 aprile 2023.

