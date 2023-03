Balneari, Tajani: “tema scottante, bisogna trovare una soluzione”

La partita è ancora decisamente aperta. Prova ne è il fatto che il ministro degli esteri, Antonio Tajani abbia ribadito la necessità di trovare una soluzione alla questione dei bandi per i lidi italiani secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria. Tajani ha ammesso che “il tema è scottante” e “bisogna trovare una soluzione”.

Il ministro ha ricordato come “ci sono delle sentenze italiane ed europee e delle norme da rispettare, ma nello stesso tempo il governo intende tutelare le imprese, chi lavora e chi produce”.

Tajani ha inoltre ricordaro come “l’Italia ha una peculiarità, 7000 chilometri di coste. Dunque dobbiamo tutelare le imprese, e il parlamento è al lavoro per trovare una soluzione positiva, che permetta alle nostre imprese di continuare a operare”.

La soluzione non è a portata di mano

Il Milleproroghe ha allungato di un anno le licenze. Tuttavia, proprio in occasione della promulgazione della legge, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato come sia necessario rispettare le indicazioni di Bruxelles per evitare procedure di infrazione.

Non solo. Ad una manciata di ore dall’entrata in vigore del provvedimento, una sentenza del consiglio di Stato ha invitato le amministrazioni a disapplicare il Milleproroghe per evitare di incorrere in contenziosi. Così ora c’è il rischio concreto che ogni ente si regoli come meglio crede proprio mentre lo Stato provvede a fare una mappatura dei lidi attesa da anni.