Banca Mediolanum, nel 2023 l’obiettivo è alzare il dividendo

L’assemblea dei soci di Banca Mediolanum ha approvato all’unanimità il bilancio 2022, archiviato con un utile netto di 521,8 milioni di euro, in calo del 27% rispetto all’esercizio precedente. Ha altresì dato l’ok al saldo dividendo di 0,26 euro per azione, pari a circa 192 milioni che va a sommarsi all’acconto di 0,24 euro distribuito lo scorso novembre (l’anno precedente la cedola era stata di 0,58 euro).

L’amministratore delegato, Massimo Doris, nel corso dell’assemblea, ha dichiarato che “l’obiettivo del 2023 è di pagare oltre 50 centesimi per azione di dividendo”, ossia di aumentare la cedola rispetto a quella sul bilancio del 2022. L’imprenditore ha sottolineato che Banca Mediolanum è “solida e liquida”.

Il 2022 è stato un anno molto buono

Ha inoltre ricordato che “il 2022 è stato molto, molto buono, dopo l’anno record del 2021. Record non solo per l’utile netto, ma anche per altre voci”. Il 2022, ha detto Doris, si prospettava non semplice essendo scoppiata la guerra ed essendo ripartita l’inflazione che ha portato al rialzo dei tassi. ‘Nonostante ciò i risultati sono stati brillantissimi e per certi versi i migliori di sempre. Va considerato infatti che per gli effetti del mercato sono mancati oltre 400 milioni di ricavi. Nonostante questo abbiamo perso solo 180-190 milioni di utile, contro 400 milioni in meno di ricavi”.

Doris ha anche detto: “non potevamo fare di meglio” come raccolta, tenendo conto dei cali accusati sia dagli asset azionari, sia da quelli obbligazionari.