Il nuovo ceo di Barilla

Qualche mese per svuotare l’ufficio pieno di carte e ricordi. Dopo 10 anni si cambia in casa Barilla. Il gruppo, leader nel settore della pasta secca, ha annunciato infatti l’addio dello storico ad Claudio Colzani che lascerà a partire da aprile 2023. Al suo posto, “dopo uno scrupoloso processo di selezione” è stato scelto Gianluca Di Tondo, già Group Chief Marketing Officer del Gruppo.

Il comunicato di Barilla

“Ringrazio Claudio per questi dieci anni insieme – ha commentato il presidente del gruppo Barilla Guido Barilla – nei quali ha assicurato un’importante crescita che ha reso il Gruppo Barilla estremamente solido e in grado di guardare con ottimismo alle sfide future. Claudio ha realizzato un forte sviluppo dei mercati internazionali, investendo, al contempo, in un percorso di sostenibilità e creando una cultura sempre più inclusiva, capace di valorizzare le diversità. Grazie alla sua leadership – continua il presidente – Barilla è stata la prima azienda italiana a conseguire il prestigioso riconoscimento internazionale ‘Catalyst Award’ per aver raggiunto la parità salariale tra i generi a livello globale. Gianluca Di Tondo – ha aggiunto Barilla – con la sua visione ed esperienza, saprà accompagnare la nostra Azienda nel processo di trasformazione necessario per essere ancora più competitivi nello scenario internazionale”.

Chi è Gianluca Di Tondo

“Sono orgoglioso e grato al Consiglio di amministrazione per questo privilegio – ha commentato Gianluca Di Tondo – e sono anche consapevole della grande responsabilità e della sfida che mi si prospetta di fronte andando a succedere a Claudio, che nei suoi dieci anni alla guida dell’azienda ha fatto un lavoro straordinario per portare la Barilla dove è oggi”. Ma qual è la storia di Di Tondo. Come si legge sopra il nuovo ad fa già parte della famiglia Barilla. Bocconiano, nel gruppo è entrato solo nel 2020. Ma in realtà sono ben 25 gli anni in cui lavora nel circuito del Food & Beverage.

La carriera

Nel settore ha ricoperto ruoli sia in ambito commerciale che di marketing. Ad esempio in Heineken c’è stato 14 anni quasi (dal 2006 al 2020) occupando varie posizioni. In Barilla, invece, si è occupato della definizione di una nuova category strategy della pasta da cui è nata la linea Barilla al Bronzo. Ma si è occupato anche del lancio dei nuovi loghi di Barilla e Mulino Bianco e della creazione del Barilla Acceleration Team. Oltre a questi progetti ha avuto un ruolo di rilievo nell’acquisizione di Pasta Evangelist di cui è diventato Chairman del Board.