Barilla cresce negli Stati Uniti con i prodotti da forno Back to Nature

Barilla cresce negli Stati Uniti

Il gruppo Barilla ha annunciato di aver finalizzato un accordo con B&G Foods – holding americana di prodotti alimentari – per l’acquisizione del brand statunitense Back to Nature, specializzato nella produzione di snack salutari, a base vegetale e non Ogm. Con questo accordo Barilla accelera il proprio percorso di affermazione internazionale puntando anche sul mercato ‘bakery’ degli Stati Uniti, dove il gruppo è comunque già saldamente presente nella categoria dei pani croccanti con il marchio Wasa.

Strategia di crescita all’estero

“In Barilla abbiamo l’obiettivo di costruire, nel lungo periodo, una presenza significativa nel settore bakery statunitense e questa operazione mi ricorda quando, oltre 25 anni fa, abbiamo iniziato lo stesso percorso con la pasta e oggi siamo leader di mercato”, ha detto Guido Barilla, presidente del gruppo. “L’acquisizione di Back to Nature – ha concluso – rappresenta un passo fondamentale per la nostra strategia di crescita e ci auguriamo che possa portarci gli stessi risultati ottenuti con la pasta”.

Per Barilla, 145 anni di vita, che negli anni Novanta ha deciso di spingere sulla conquista dei mercati esteri, ormai l‘espansione internazionale è il principale driver di crescita, rispetto a un mercato italiano più saturo. All’inizio degli anni Novanta l’area nazionale rappresentava il 93% delle vendite su circa 300 milioni di euro sui ricavi totali.