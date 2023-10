Bellini Nautica, verso il raddoppio delle vendite. E sogna un suo yacht

Il recente accordo con la Rimini Service Yacht porterà al raddoppio del fatturato delle vendite. Una fusione per incorporazione tra la controllata della Bellini Nautica, la Lusso Nautica, e lo storico rivenditore di barche romagnolo, che andrà a creare un vero polo per il nuovo e l’usato con sedi a Varazze, Ancona, Iseo e chiaramente Rimini. La struttura, che nascerà una volta completata la fusione, si chiamerà Italian Dealer e avrà a capo Massimo Scagnelli, alla guida della società acquisita.

L’accelerazione sui conti della Bellini Nautica da questa operazione lo si avrà già quest’anno. Ma è nel 2024 che la società, da un anno e mezzo quotata sull’Egm, nota per la vendita di yacht Cranchi e per essere il più grande rivenditore di Riva d’epoca, si aspetta il raddoppio del fatturato dal comparto vendite, che arriverà a toccare i 14 milioni. Un impatto significativo sul bilancio, che aveva chiuso l’anno scorso complessivamente a 15,2 milioni (ebitda a 1,8 milioni), con la parte delle vendite di nuovo e usato che pesava per 6,3 milioni e che arriverà, appunto, a 14.

“Con la Rimini Service Yacht c’era stato un percorso di avvicinamento in questi ultimi anni, perché lavoriamo con la stessa identica filosofia – spiega l’ad Battista Bellini -. È stato, quindi, per noi un passaggio naturale. La nuova struttura, che nascerà dalla fusione, diventerà anche una piattaforma unica a livello tecnologico e digitale per la vendita nel settore nautico”.

Un’idea della crescita che vuole raggiungere la Bellini, che guarda anche alla possibilità di nuove acquisizioni: strutture di servizi, complementari all’attività. “Quello che è importante per noi, per valutare queste operazioni, è il team – continua il top manager -. E poi le strutture di cui dispongono, ovvero dei servizi di rimessaggio o per la manutenzione ordinaria”.

Intanto, la società prosegue con l’acquisto di altri Riva d’epoca, il leggendario yacht tanto caro a Sophia Loren e Aristotele Onassis, incrementato lo stock a disposizione. “Le barche Riva ci hanno dato sempre grandi soddisfazioni – spiega l’amministratore -. Hanno una rivalutazione annua di circa l’8% e la manutenzione di cui necessitano non ha un impatto importante sui costi”.

Ma per il futuro della Bellini c’è anche un sogno: tornare a costruire imbarcazioni con il proprio marchio. “Mio nonno, che aveva fondato la società, e si chiamava Battista come me, disse a mio padre prima di morire di non costruire più imbarcazioni, ma di concentrarsi invece sui servizi. Mio papà seguì il consiglio. Ma ora non escludo possa essere, invece, un’ottima linea di business per continuare a crescere”, chiosa il ceo.