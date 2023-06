Biciclette targate e casco obbligatorio: Italia sola in Europa

Commenti positivi ma anche polemiche dopo le anticipazioni del ministro dei Trasporti, Salvini sul disegno di legge che approderà a giorni in Parlamento e modificherà il Codice della strada. Tra i capitoli più controversi c’è quello che riguarda la mobilità a due ruote, con il vicepremier che si è detto intenzionato a imporre sia per monopattini che biciclette il casco, l’assicurazione, la targa e le frecce.

Previste anche “sanzioni pesanti per la sosta selvaggia e per la guida contromano”, precisa una nota del ministero. Confindustria Ancma, l’Associazione nazionale ciclo, motociclo e accessori, ha già espresso «forte preoccupazione. “Si tratta – spiegano da Ancma – di misure che non vanno nella direzione di ottenere maggiore sicurezza, per la quale serve un impegno strutturale ed educativo a tutela di chi utilizza la bicicletta, che è un utente debole della strada”.

L’Italia è fra i primi produttori di bici nel Vecchio continente

“Già lo scorso marzo l’associazione aveva inviato una lettera dettagliata al ministro competente – spiega il presidente Paolo Magri, – dove si sottolineava il valore del comparto ciclo, che in Italia genera un volume d’affari di oltre 3,2 miliardi di euro. Stiamo parlando di un Paese che è tra i primi produttori di biciclette nell’eurozona, ed esprime un tessuto imprenditoriale d’eccellenza fatto da oltre 250 piccole e medie imprese, per l’80% insediate fra Veneto, Lombardia e Piemonte”.

“Ma non è solo una questione economica – sottolinea Magri, – nella missiva avevamo anche evidenziato che il nostro sarebbe l’unico Paese in Europa, dove tra l’altro l’utilizzo della bici è ampiamente più diffuso, ad introdurre questi obblighi. Se nessuno lo fa ci sarà una ragione”. Secondo Magri ” la riforma sembra oggi più contro la diffusione della bicicletta, che a favore di una maggiore sicurezza sulle strade”.

Stesso discorso per i monopattini. “L’obbligatorietà del casco si rivelerebbe un colpo quasi mortale – viene detto dall’associazione – per un mezzo esclusivamente cittadino con società di noleggio certamente impossibilitate a dotare i mezzi di casco sia per le misure che per il semplice motivo igienico”. Anche in questo caso si sottolinea più l’importanza della pedagogia e della sensibilizzazione sulle regole che sugli obblighi.

Nessuno in Europa con obbligo di targa e casco

In effetti a tutt’oggi nessun Paese Ue impone la targa per monopattini e le biciclette. Per queste ultime l‘obbligo c’era in Svizzera ma è stato cancellato nel 2011. Se ne discute però in Germania e Gran Bretagna senza però che le proposte siano giunte in parlamento. Anche in Olanda, da sempre in anticipo rispetto agli altri Paesi europei con leggi e interventi viabilistici in favore delle biciclette, non è prevista alcuna targa per le biciclette.

Per quanto riguarda l’obbligatorietà del casco, solo pochi i Paesi hanno preso misure in proposito che in ogni caso riguardano bambini e ragazzi: in Austria e Francia l’obbligo è fino a 12 anni; : la Slovenia lo impone per i minori di 14 anni, la Finlandia, e la Svezia per i minori di 15 anni. Se guardiamo alla classifica europea del casco in bici, tra le città con la minore diffusione ci sono Zagabria (5,9%) e Lubiana (9,1%).

All’estremo opposto invece Londra conta il più alto numero di ciclisti con il casco in testa (oltre il 60%), seguita da Vienna (27%) e Berlino (24%). Al centro invece ci sono Copenaghen e Parigi (20%) e Varsavia (22,0%). Anche ad Amsetrdam, dove i parcheggi hanno lasciato il posto alle ciclabili, in pochi indossano il casco. Per contro però in Olanda il Codice della strada fa parte del percorso di studi scolastici e lo Stato è molto impegnato nella sensibilizzazione dei cittadini sui pericoli della circolazione stradale.

Assicurazione facoltativa ma meglio farla

Anche per quanto riguarda l’assicurazione, nessuno Stato europeo ne ha deciso obbligatorietà. In Gran Bretagna se ne discute ma nulla è stato fatto. In realtà però le statistiche sugli incidenti stradali in Italia con coinvolti i ciclisti sono preoccupanti. Secondo gli ultimi dati disponibili (fonte Istat) in dodici mesi sono stati oltre 200 i ciclisti morti in incidente stradale e 18 mila i feriti. I ciclisti morti in ambito urbano sono stati quasi 150. E dunque le stesse associaqzioni di categoria invitano a stipulare una polizza.

Sul mercato ci sono diverse polizze dedicate interamente alle bici che coprono una serie di rischi e riguardano sia le biciclette tradizionali sia quelle a pedalata assistita. Nella giungla delle proposte Altroconsumo ne ha analizzate alcune valutando le coperture offerte. Le polizze, avverte Altroconsumo, sono di tre tipi: quelle che coprono gli spostamenti quotidiani (città), quelle che coprono la pratica sportiva amatoriale (sport) e, infine, quelle generaliste che non fanno distinzioni sull’uso della bicicletta. E dunque bisogna capire bene cosa si firma.

Il capitolo delle attività formative

Anche sul fronte dei ciclisti viene comunque giudicato molto positiva, nel disegno di legge annunciato da Salvini, la parte dedicata a promuovere attività formative in materia di circolazione stradale, attribuendo crediti al rilascio della patente attraverso corsi di educazione stradale nelle scuole dell’obbligo. «Più regole, più educazione e più sicurezza sulle strade italiane”: questi sono gli obiettivi dichiarati. Come pure “il contrasto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, il cosiddetto ergastolo della patente”. Ma anche altre soluzioni, come l’alcolock, ovvero il “dispositivo, già in uso in altri Paesi europei, che impedisce l’avvio dell’auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a zero”. “Un automobilista corretto – spiega l’Ancma – più dei divieti, è sinonimo di sicurezza per i ciclisti”.