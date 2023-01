Bollette, Generali aderisce a garanzia Sace per le rateizzazioni delle imprese

Generali aderisce alla garanzia di Sace per la dilazione delle bollette fino a 24 mesi

Ad una manciata di ore dal via libero definitivo al decreto Aiuti Quater, la compagnia assicurativa triestina fa sapere che aderirà alla garanzia messa a disposizione da Sace, controgarantita dallo Stato italiano, che consentirà il rilascio di coperture assicurative, sotto forma di cauzioni, in favore delle imprese consumatrici di energia elettrica e gas naturale che ne avranno i requisiti. Con questa operazione Generali favorirà l’allungamento dei termini di pagamento delle bollette energetiche fino a 24 -36 mesi.

In linea con quanto avvenuto nel 2020, le garanzie saranno concesse e gestite da Sace secondo le modalità previste dallo schema di Convenzione, definito con la collaborazione di Ania in rappresentanza degli operatori del mercato assicurativo.

L’intento è contrastare l’impatto negativo dei rincari energetici

“Con l’obiettivo di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, la Convenzione tra Generali e Sace prevede il rilascio, da parte di Sace, di una garanzia pari al 90 per cento degli impegni assicurativi relativi a cauzioni emesse da Generali a favore delle imprese consumatrici di energia, in relazione alle fatture per consumi energetici”

Il gruppo ha poi aggiunto che grazie all’intervento congiunto dei due player, le imprese saranno così facilitate nell’ottenere copertura per i crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas e maggiori dilazioni dei pagamenti. Alla Convenzione ha aderito anche Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali”.