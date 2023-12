Imprese, Primo piano Mar 05 dicembre 2023

di Redazione Verità&Affari

BolognaFiere, quotazione su EGM PRO prima di Natale

Il gruppo BolognaFiere opera in 4 quartieri fieristici. L'Ipo è seguita da BPER Banca. Sbarco in Borsa previsto per il 18 dicembre