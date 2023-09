Bond MAIRE chiude prima e raccoglie 200 milioni di euro

(Teleborsa) – Maire Tecnimont in merito all’offerta al pubblico delle obbligazioni “Senior Unsecured Sustainability-Linked Notes Due 5 October 2028”, avviata in data 26 settembre 2023, aperta il 26 settembre 2023 e conclusa in via anticipata, il 28 settembre 2023, fa sapere che il controvalore nominale complessivo delle Obbligazioni sottoscritte ammonta a 200 milioni di euro a un prezzo di emissione del 100% del loro valore nominale, rappresentate da n. 200.000 Obbligazioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

I proventi lordi derivanti dall’Offerta ammontano a 200 milioni. Il tasso di interesse delle Obbligazioni, corrispondente al rendimento all’emissione, è pari al 6,50% annuo lordo. La società ricorda, inoltre, che è previsto un incremento massimo del tasso di interesse dello 0,50% complessivo in caso di mancato raggiungimento di specifici target di riduzione delle emissioni di CO2 al 31 dicembre 2025.

Conseguentemente, in data 5 ottobre 2023 saranno emesse n. 200.000 Obbligazioni. In pari data le Obbligazioni inizieranno a maturare interessi, che saranno pagati, in via posticipata, il 5 aprile e il 5 ottobre di ogni anno a partire dal 5 aprile 2024.