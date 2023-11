Bonifiche Ferraresi, al via l'aumento di capitale da 300 milioni

Il consiglio di amministrazione di BF, Bonifiche Ferraresi, ha approvato i termini e le condizioni dell’aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, deliberato il 16 ottobre scorso. L’aumento di capitale avverrà attraverso l’ emissione di un massimo di 74.823.826 azioni ordinarie di Bf.

I titoli avranno le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione al momento dell’emissione, da offrire in opzione agli azionisti della società nel rapporto di 2 nuove azioni ogni 5 diritti di opzione posseduti, con la precisazione che sarà accreditato un diritto di opzione per ciascuna azione ordinaria di Bf in circolazione.

Il prezzo di offerta è fissato in 4 euro per ciascuna nuova azione, da imputarsi per 1 euro a capitale sociale e per 3 euro a sovrapprezzo. Il controvalore dell’offerta in opzione – e, dunque, l’importo complessivo (inclusivo di sovrapprezzo) dell’aumento di capitale – sarà pertanto pari a massimo 299.295.304 euro.

L’operazione è finalizzata a reperire nuove risorse che Bf utilizzerà per l’attuazione del nuovo piano industriale del gruppo 2023-2027.