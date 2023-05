Borsa, Italian Design Brands da oggi al 15 maggio al via l’Ipo

Italian Design Brands, polo italiano dell’arredo e del design di alta qualità, annuncia il rilascio da parte di Borsa Italiana del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana, in data odierna, e l’inizio del periodo di offerta sempre in data odierna.

Il periodo di offerta del titolo Idb è previsto terminare il 15 maggio 2023, salvo proroga o chiusura anticipata, che verrà reso noto tramite comunicato pubblicato sul sito della società. L’inizio delle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Milan, previsto in data 18 maggio, resta subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Consob e di Borsa Italiana, ivi incluso il provvedimento di approvazione del relativo prospetto.

Il prezzo di Ipo pari a 10,88 euro per azione

L’offerta ha a oggetto massime n. 6.433.823 azioni della società di nuova emissione a un prezzo di Offerta pari a 10,88 euro per azione, comprensivo di sovrapprezzo, e pertanto un controvalore massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di circa 70 milioni, rivenienti da un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione. È, inoltre, prevista l’emissione di n. 275.735 azioni della società di nuova emissione nel contesto di un aumento di capitale con

esclusione del diritto di opzione riservato ad alcuni azionisti / imprenditori di talune società controllate dall’emittente che hanno assunto un impegno di sottoscrizione al prezzo di offerta.

In caso di integrale sottoscrizione, le azioni offerte saranno pari a n. 6.433.823 azioni della società, corrispondenti al 23,89% circa del capitale sociale della società a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale (al riguardo, si comunica che, nell’ambito del provvedimento di ammissione alla quotazione delle azioni della società su Euronext Milan, Borsa Italiana ha concesso la deroga al requisito del flottante minimo del 25% di cui all’articolo 2.2.1, comma 2, lettera b), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana in concomitanza con l’Offerta).

Sul mercato andrà il 27,5% del capitale di Idb

È, inoltre, prevista da parte di Investindesign S.p.A., Elpi S.r.l., Fourleaf S.r.l., Giorgio Gobbi e Amelia Pegorin la concessione a Equita SIM, in qualità di

stabilization manager, per conto dei Joint Global Coordinators, dell’opzione greenshoe per massime n. 965.074 azioni, pari a circa il 15% del numero

massimo di azioni oggetto dell’Offerta (l’“Opzione Greenshoe”). In caso di integrale sottoscrizione degli aumenti di capitale e di esercizio integrale dell’opzione greenshoe, le azioni offerte saranno pari a n. 7.398.897, per un controvalore complessivo di circa 80,5 milioni, corrispondenti al 27,5% circa del capitale sociale della società a seguito della quotazione e degli aumenti di capitale.