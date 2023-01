Brunello Cucinelli batte le stime: sfiorato il miliardo di fatturato 2022

“‘Il 2022 è stato un anno splendido, da record con una crescita dei ricavi pari al +29,1% conseguiti in modo solido e consistente, in tutte le aree geografiche”. Così Brunello Cucinelli ha annunciato che nell’anno appena concluso la società ha realizzato ricavi per 919,5 milioni di euro, in crescita del 29,1% a cambi correnti e del 24,8% a cambi costanti rispetto al 2021. Il risultato ha battuto le indicazioni che la società aveva rivisto al rialzo solamente a dicembre, portandole al 28% dal precedente 25%. La nota evidenzia che la crescita è avvenuta in tutte le aree geografiche, con le Americhe che hanno segnato un rialzo del 40,5% (a 334,7 milioni), l’Europa del 20,8% (a 263,8 milioni), di cui l’Italia ha fatto +21,8% (a 102,6 milioni) e l’Asia +28,1% (a 218,4 milioni). A livello distributivo il canale retail ha visto crescere il fatturato del 36,6% a a 573,3 milioni, quello wholesale del 18,4% a a 346,1 milioni. La nota ricorda che sono stati fatti investimenti per 73 milioni, ai quali vanno aggiunti 15 milioni per l’acquisizione del 43% del prestigioso Lanificio Cariaggi Cashmere, da sempre nostro fornitore di cashmere di altissima qualità. L’indebitamento finanziario netto caratteristico pari a circa 8 milioni è migliorato dai 23 milioni dell’anno prima.