Buzzi Unicem, effetto prezzi sul fatturato (+19,5%) del gruppo

Buzzi Unicem, effetto prezzi sul fatturato (+19,5%)

Buzzi Unicem, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, ha registrato un fatturato consolidato pari a 955,9 milioni di euro nel primo trimestre del 2023, in aumento del 19,5% rispetto ai 800,1 milioni nel 2022. Le variazioni nei tassi di cambio hanno inciso positivamente per 27,6 milioni. A cambi costanti, il fatturato sarebbe aumentato del 16%.

Le vendite di cemento e clinker del gruppo, nel primo trimestre del 2023, si sono attestate a 5,8 milioni di tonnellate, in diminuzione del 8,8% rispetto al precedente esercizio. Le vendite di calcestruzzo preconfezionato hanno chiuso con un rallentamento più marcato (-12,2%), a quota 2,4 milioni di metri cubi.

Il rafforzamento dei prezzi ha compensato le minori quantità vendute

La società segnala un andamento particolarmente negativo delle vendite in Europa Centrale e Orientale. Rallentamento più contenuto in Stati Uniti d’America e Italia. Sviluppo favorevole in Messico e in Brasile.

Buzzi Unicem ritiene che il margine operativo lordo raggiunto lo scorso esercizio possa essere “pareggiato agevolmente anche nel 2023“. Tuttavia, al momento, gli elementi a disposizione “non sono sufficienti a delineare un quadro chiaramente diverso da quello comunicato a fine marzo con l’approvazione del bilancio 2022 e, pertanto, riteniamo ragionevole confermare la stessa evoluzione prevista”.

