Il caffè buono come a Napoli si allea con Kpmg per crescere

Da Pozzuoli a Milano, il gruppo ha 17 caffetterie sotto la Madonnina e vuole crescere

Il gruppo di Caffè Napoli

Caffè Napoli si prepara a una svolta. Nata dall’iniziativa di tre imprenditori operanti nel digitale (internet e mobile), Francesco Fiandra e i fratelli Mauro e Fabio Compagnoni che hanno investito in un’attività nel mondo del caffè, unitamente a Giuseppe Grieco e Lino Terraciano, già titolari di due delle caffetterie più famose a Pozzuoli (Napoli), essi hanno fondato una società, Exytus, che ha dato vita a Caffè Napoli. Adesso i soci hanno affidato un incarico a Kpmg per disegnare un nuovo assetto.

L’azionariato è guidato da Jebica srl con il 64,725%, Food Italia Investimenti (13,7%), Anda srl (8,63%), Pantalone srl (8,63%), Bartolomeo Terracciano e Giuseppe Grieco con il 2,1575% a testa. Di recente però, nel corso di un’assemblea tenutasi a Milano in via Varese 1, presente il presidente di Exitus Francesco Fiandra, ha rassegnato le dimissioni il consigliere Elio Taurino. I soci hanno accettato le dimissioni e come si legge nel verbale, il presidente, «in assenza di un candidato eleggibile ovvero in assenza di proposte per la nomina di candidati, pervenute dalla compagine, l’assemblea sarà chiamata a esprimersi sulla forma di amministrazione, valutando di modificare il numero dei componenti».

Riduzione del Cda

E infatti è stata adottata la delibera di «riduzione del numero dei componenti il cda da 5 a 4». Nel verbale si legge che «quando Food Italia Investimenti dovesse comunicare il nominativo di un nuovo amministratore in sostituzione di Elio Taurino, l’assemblea di riunirà per riportare a 5 il numero degli amministratore e procedere all’elezione, in conformità a quanto previsto dall’accordo di investimento e patto parasociale sottoscritto tra tutti i soci in data 18 settembre 2019».

Tornando all’attività di Caffè Napoli, l’idea prese vita quando Milano si preparava per accogliere Expo. Da amanti della buona tavola e della cucina italiana, i tre soci fondatori decisero di diversificare la loro Holding in un progetto che potesse avere come core il food e che fosse fondato sui principi di scalabilità e replicabilità. Guidati dall’obiettivo comune di voler investire in un prodotto riconosciuto in tutto il mondo come una eccellenza italiana, Fiandra e i fratelli Compagnoni iniziarono a confrontarsi su quelle che potessero essere iscritte all’interno delle eccellenze della tavola italiana. Il progetto Exytus doveva avere delle caratteristiche verticali, che potessero trasformare una delle referenze dell’eccellenza italiana nel core business dell’azienda.

Caffetteria a Pozzuoli

Da questa importante osservazione a Fiandra venne in mente di proporre ai Compagnone di provare l’Espresso del Bar Exytus: la caffetteria partenopea del cugino, riconosciuta in tutta Pozzuoli per la qualità del suo prodotto. Una realtà piccola e verticale, di soli 8 metri quadrati, che produce al giorno migliaia di caffè espresso rigorosamente serviti con la cremina. Dopo la prova, la decisione fu inevitabile: il progetto doveva essere replicato a Milano, metropoli per indole ricettiva e una delle città italiane con il più alto consumo medio giornaliero di caffè. Nessuna intuizione fu più corretta.

Dal 2015 a oggi Caffè Napoli ha invaso la città meneghina aprendo finora 17 punti vendita in zone strategiche della città. Dal primo Caffè Napoli di Largo la Foppa, al più recente di Porta Vittoria, il vero espresso napoletano è ormai un must per i milanesi. Con il mandato alla società di consulenza Kpmg i soci vogliono affrontare una nuova fase di sviluppo tutta da costruire sulla base del successo ottenuto finora dal caffè con il cremino.