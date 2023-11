Caleffi, ricavi primi 9 mesi salgono a circa 40,7 milioni

Al 30 settembre 2023, i ricavi consolidati del gruppo Caleffi si attestano a circa 40,7 milioni di euro, con un incremento del 2% rispetto al 30 settembre 2022 (39,9 milioni di euro).

Guido Ferretti, amministratore delegato corporate di Caleffi group: “Il contesto geopolitico ed economico attuale, tra i riassetti post pandemici della domanda di beni, l’inasprirsi dei conflitti nella regione ucraina prima e israeliana poi, l’inflazione e le politiche monetarie restrittive, hanno portato ad un sensibile rallentamento in termini di pil e di livello dei consumi delle famiglie”.

Secondo il manager, “fare previsioni in tale contesto risulta particolarmente complesso, ma riteniamo, alla luce dell’evoluzione delle vendite in questi ultimi mesi, di traguardare un fatturato nell’intorno dei 58,5 milioni di euro, sostanzialmente in linea con l’anno precedente, con un ebitda margin compreso fra l’8 e il 9%”.

