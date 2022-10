Campari si allarga negli Usa investendo 420 milioni nel Bourbon

Campari cresce negli Usa

Campari va oltre l’aperitivo e si allarga nel mondo dei distillati. Il gruppo, infatti, ha comprato per 420 milioni di dollari il 70% delle quote di Wilderness Trail Distillery, brand americano che produce bourbon e rye whisky di altissima qualità ed è in espansione. Non un’acquisizione come le altri quella dello storico marchio italiano fondato a Novara nel 1860, ma la seconda per rilevanza nella storia del gruppo. La categoria bourbon sarà infatti al secondo posto nel business di Campari.

L’operazione e le reazioni in Borsa

L’acquisizione sarà completata nel 2031 quando Campari comprerà il restante 30% delle quote. Il corrispettivo pagato ora è di 420 milioni di dollari, sulla base di una valorizzazione della società pari a 600 milioni, in assenza di cassa o di debito finanziario. Una scelta questa apprezzata in Borsa.

“La gamma super-premium di bourbon e rye whiskey Wilderness Trail – fa sapere il gruppo – andrà a rafforzare ulteriormente il portafoglio di Campari, facendo leva su una delle categorie in maggiore crescita nel mercato chiave degli Stati Uniti”. Wilderness Trail Distillery, si trova a Danville, Kentucky, ed è stata fondata nel 2012 come distilleria artigianale premium. L’obiettivo era quello di produrre bourbon e rye whiskey di altissima qualità. E nel 2018 i fondatori hanno lanciato due marchi premium: Wilderness Trail Bourbon e Wilderness Trail Rye Whiskey. Cui si aggiunge una linea di bourbon silver label.

Quanto costano le bottiglie? Il prezzo medio di vendita va da 55 dollari per Wilderness Trail Bourbon, per la bottiglia da 75 cl a 75 dollari e oltre per i bourbon invecchiati sei e otto anni. L’obiettivo della società americana è quella di raggiungere per il 2022 un fatturato di 57 milioni di dollari, con una crescita del 39% in più rispetto all’anno precedente.