Carrefour, la nuova sede a Milano, il primo flagship e l'impegno per il bio: i piani per l'Italia

A fine settembre ha inaugurato la sua nuova sede a Milano. Tre piani di uffici nel nuovo complesso immobiliare chiamato Park West. Un vero “green building”, circondato da oltre 160.000 metri quadri di parco, specchio della strategia di rinnovo sostenibile a cui punta il gruppo. Ma anche una risposta di quanto l’Italia sia ancora strategica per Carrefour. E sebbene le vendite del terzo trimestre abbiano iniziato a rallentare (da +4,7% a +1,7%), la catena di supermercati di marca francese conferma la sua rete di 1.500 punti vendita, distribuita in 19 regioni, di cui oltre 1.200 in franchising, affiancata dal servizio di spesa online.

Sono oltre 12mila le persone che lavorano nella propria rete di punti vendita diretti. A cui si aggiungono i circa 10mila collaboratori e collaboratrici dei punti in franchising. E nel 2023, per il sesto anno consecutivo, la catena ha ottenuto il riconoscimento di Top Employer, che premia le migliori aziende per la qualità dell’ambiente di lavoro e l’attenzione al personale. “Il 2023 è stato un anno di grandi novità per Carrefour Italia, come primo annuo di attuazione del Piano strategico annunciato a novembre 2022, che mira a promuovere una transizione ambientale e alimentare sempre più sostenibile, ma soprattutto perché a giugno siamo diventati il primo player della Gdo italiana a ottenere lo status di società benefit. Questo è per noi un grande traguardo, che corona l’impegno preso nei confronti dei nostri consumatori, di tutta la filiera, e dei nostri collaboratori, a dimostrazione del nostro operare in modo responsabile e trasparente, creando non solo valore economico, ma anche ricadute positive e concrete per la comunità in cui operiamo”, premette Paola Accornero, general secretary e human resources director di Carrefour Italia.

A quale impegno fa riferimento?

“Tra gli impegni che ci siamo prefissati, in primo luogo vogliamo affrontare le sfide sul potere d’acquisto: a questo proposito, stiamo adottando un approccio responsabile sia nei confronti dei clienti, cercando di mitigare l’impatto dell’inflazione sul loro potere d’acquisto e di proteggere le famiglie, sia nei confronti dei produttori italiani, collaborando per trovare soluzioni condivise a livello di filiera e di settore. Anche dal punto di vista dell’impatto ambientale, il ruolo dei fornitori sarà centrale: ai top 100 fornitori del gruppo è infatti richiesto di adottare entro il 2026 una strategia per contenere le emissioni e contribuire a limitare il cambiamento climatico. Questo impegno condiviso è confermato attraverso la firma da parte dei fornitori del Food Transition Pact, che quest’anno ha visto aggiungersi 16 nuove firme ai primi 40 firmatari che hanno sottoscritto nel 2022, per lavorare insieme sui temi della circolarità, del packaging, della biodiversità. Inoltre ci siamo impegnati per una politica energetica ambiziosa: entro il 2026 ci siamo dati l’obiettivo di riduzione dei consumi energetici del 20%, incrementando allo stesso tempo la produzione di energia pulita”.

Negli ultimi anni state puntando sempre di più sui prodotti a vostro marchio e bio. Qual è il motivo di questa strategia?

“Negli ultimi anni abbiamo assistito a una sempre maggiore polarizzazione dei consumatori: da un lato, una fascia di clienti sceglie di acquistare la marca privata, il primo prezzo, i prodotti come SIMPL, la nostra linea di prodotti di uso quotidiano di qualità con prezzi allineati a quelli dei discount; dall’altro, un’altra fascia che predilige la sostenibilità e l’eccellenza dei territori, ben rappresentata dalle nostre linee biologiche con Carrefour Bio e i nostri prodotti Filiera Qualità Carrefour o Terre d’Italia. Da qui nasce la nostra scelta di investire su prodotti a marchio proprio e bio: come Carrefour Italia crediamo infatti che l’offerta biologica risponda pienamente alle nuove esigenze dei clienti, che sono sempre più attenti agli aspetti di sicurezza, salute e rispetto dell’ambiente, in linea con il nostro purpose che è la transizione alimentare per tutti. Allo stesso tempo, crediamo che nel contesto attuale si debba lavorare per costruire un carrello che sia conveniente, proponendo degli assortimenti che tengano conto di entrambe queste esigenze”.

E il biologico come s’inserisce?

“La nostra linea Carrefour Bio ha un ruolo fondamentale: ne fanno parte oltre 425 prodotti, che superano il 70% della quota totale del bio commercializzato nei nostri negozi. Il resto delle vendite di bio è realizzato attraverso altri circa 1250 prodotti bio a marca nazionale. Come gruppo Carrefour supportiamo le produzioni bio sostenendo i fornitori che decidono di intraprendere una conversione delle proprie produzioni. Il processo di conversione da convenzionale a biologico richiede dai tre ai cinque anni, periodo in cui l’azienda deve far fronte ai costi legati al bio, anche se i prodotti non possono essere ancora commercializzati come tali. Per questo motivo, supportiamo gli oltre 450 produttori nostri partner coinvolti in questo processo di trasformazione con una programmazione condivisa delle loro produzioni”.

A Milano avete anche aperto il vostro primo flagship store. Come sta andando il progetto e sono previste altre aperture?

“A giugno 2023 abbiamo aperto il primo punto vendita Terre d’Italia, in zona de Angeli a Milano. Il format inaugurato con lo store offre una nuova esperienza di spesa per i nostri clienti: a partire dalla selezione di prodotti, che include oltre 400 prodotti alimentari e oltre 500 etichette vinicole (di cui 370 esclusive), alle esperienze di degustazione e di aperitivo ora disponibili per i clienti direttamente in punto vendita, all’organizzazione di eventi settimanali in collaborazione con cantine vinicole selezionate. L’apertura è stata un successo, e ad oggi stiamo continuando a lavorare per migliorare sempre di più l’esperienza di acquisto, osservando l’andamento del format, le offerte che hanno più successo con i nostri clienti, e sperimentando nuove idee per offrire l’esperienza migliore. Il nuovo format mette al centro un marchio che racconta le eccellenze enogastronomiche italiane, il tutto nella cornice di una delle esperienze che negli ultimi decenni è diventata sinonimo di italianità: l’aperitivo. Un momento di convivialità, durante il quale i nostri clienti possono assaporare la nostra selezione di prodotti a marchio regionali e di qualità. Riteniamo che il potenziale di questo nuovo format risieda proprio in questa offerta unica, che introduce il consumatore alla marca privata attraverso un’esperienza di socialità e condivisione”.

Come valutate l’iniziativa del carrello tricolore, introdotto da quasi un mese?

“Essendo fortemente legati al territorio italiano, l’iniziativa del carrello tricolore ci sta molto a cuore e ci permette di porci in continuità con quanto fatto lo scorso anno. Per sostenere i consumatori, ci siamo quindi da subito adoperati per adottare misure concrete di sostegno alle famiglie e ai nostri clienti, attraverso FederDistribuzione, che è stata tra le Federazioni partecipanti attive ai tavoli di lavoro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che hanno contribuito a realizzare il cosiddetto Patto anti-inflazione. In particolare, ci siamo impegnati a mantenere i prezzi bloccati fino a fine 2023 su oltre 700 prodotti a marchio Carrefour di uso quotidiano, di cui 200 della linea Simpl e oltre 500 referenze appartenenti al paniere Risparmio di Qualità. Inoltre, negli Ipermercati e Carrefour Market continueremo a offrire il “carrello anti-inflazione”, misura che abbiamo lanciato lo scorso gennaio, contenente 30 prodotti alimentari e di prima necessità al prezzo di 30 euro. Diversi prodotti aderenti a questa iniziativa verranno evidenziati con apposite locandine e materiali grafici, per facilitarne l’individuazione da parte dei consumatori”.