La presenza di Carrefour in Italia

Carrefour Italia consolida la propria presenza sul territorio e prosegue nell’espansione della rete, raggiungendo l’importante traguardo di 1.500 punti vendita in tutta Italia. Una presenza capillare che si articola in 19 regioni con i tre formati Iper, Market ed Express, e che vede affermarsi sempre più il ruolo della prossimità. L’allargamento della rete di punti vendita a insegna Carrefour si fonda sulla leva strategica del franchising. Ad oggi i punti vendita condotti da franchisee sono quasi 1.200, per un totale di circa 10.000 persone impiegate. Nel corso del 2022 sono previste complessivamente 95 nuove aperture e il passaggio di 104 punti vendita da gestione diretta a gestione in affitto di ramo d’azienda.

In particolare, nelle ultime settimane, Carrefour Italia ha concluso diversi accordi che hanno permesso di espandere la presenza in alcune aree geografiche chiave del Paese: l’Emilia-Romagna, un territorio di crescente interesse per l’insegna; la Sicilia, dove l’azienda ha siglato un contratto con il master franchisee Apulia Distribuzione per il cambio insegna di 38 punti vendita; e la Lombardia, con l’acquisizione di nuovi 14 punti vendita nell’area del nord-Milano, consolidando ulteriormente la propria presenza in un’area strategica del Paese.

Con 978 punti vendita a marchio Express in tutta Italia, Carrefour si posiziona in città chiave di Milano, Torino, Roma e Genova come la prima insegna “sotto casa” e in aree strategiche come Bologna, Firenze e Bari come una delle insegne di riferimento nel commercio di prossimità. Per celebrare questo traguardo, Carrefour Italia ha inoltre deciso di dare avvio alla creazione della Foresta Carrefour, un progetto di piantumazione di alberi che partirà dall’Emilia Romagna, regione dove è stato aperto il 1.500esimo punto vendita a Riccione (Rimini) e si estenderà poi in altri territori d’Italia.

“È con grande orgoglio che ci apprestiamo a tagliare questo traguardo per la nostra insegna, un risultato che conferma concretamente la strategia adottata per sostenere la crescita di Carrefour e lo sviluppo della rete, offrendo sempre maggiori servizi di prossimità ai nostri clienti – sottolinea Christophe Rabatel, ceo Carrefour Italia -. Nonostante il contesto macroeconomico sfidante che stiamo affrontando in questo periodo, caratterizzato da inflazione, dagli alti costi delle materie prime e dal conflitto russo-ucraino, stiamo portando avanti il nostro piano di sviluppo con determinazione, grazie anche alla fondamentale collaborazione con i nostri partner locali, gli imprenditori attivi sul territorio nella gestione dei punti vendita, che conoscono al meglio le esigenze dei consumatori, e i fornitori locali che ogni giorno assicurano al nostro assortimento qualità, freschezza e gusto autentici”.