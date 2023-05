Casta Diva, dopo l'utile di 1,8 milioni punta a nuovi M&A

Casta Diva Group (CDG), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore dei contenuti digitali e dal vivo, ha chiuso il 2022 con ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 83,6 milioni di euro, in crescita del 210% sul 2021 e in crescita rispetto alle stime per il 2022 di cui al Piano Industriale 2023-2025. La crescita organica ha registrato un +40%, mentre la restante crescita è stata raggiunta grazie alle acquisizioni della partecipazione del 90% del capitale sociale di Genius Progetti e del marchio We Are Live, avvenute entrambe nel corso dell’esercizio 2022.

I conti del 2022

L’EBITDA è positivo ed è pari a 6,3 milioni di euro, in forte incremento rispetto al 2021 (0,9 milioni di euro). Il risultato netto è positivo e si attesta a 1,8 milioni di euro, con un incremento dopo le imposte di 1,4 milioni rispetto al 2021 (0,4 milioni di euro). La Posizione Finanziaria Netta è rappresentata da cassa positiva, ed è pari a 2,8 milioni di euro, in linea rispetto alla PFN al 30 giugno 2022 (cassa positiva per 2,7 milioni di euro) ed al dato di Piano.



“Casta Diva Group ha saputo superare i due anni della pandemia uscendone più forte di prima su tutti i parametri e migliorando anche le ultime previsioni del Piano Industriale pubblicato il 3 aprile 2023 – ha commentato l’ad Andrea De Micheli -. Rispetto al pre-Covid, ossia rispetto all’anno 2019, CDG registra un fatturato più che doppio, un EBITDA di quasi otto volte più cospicuo, e una PFN (cassa) di euro 2,8 milioni”.

“Tutte le nostre società operative non solo sono andate meglio del 2021 ma hanno addirittura registrato il loro miglior anno di sempre – ha aggiunto – Con circa 80 clienti attivi, che ci hanno dato fiducia nel 2022, due acquisizioni portate a termine e integrate, una dozzina di altri dossier di possibili M&A in fase di studio e cassa positiva, ci apprestiamo ad affrontare con coraggio e determinazione un futuro di crescita”. (Teleborsa)