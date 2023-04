Cineworld, accordo con finanziatori per uscire dal fallimento

Cineworld cerca un nuovo finale

Cineworld, il secondo operatore di cinema più grande del mondo, ha stipulato un accordo di sostegno alla ristrutturazione con istituti di credito che detengono e controllano circa l’83% dei prestiti del gruppo con scadenza 2025 e 2026 e linea di credito revolving con scadenza 2023. Coerentemente con l’annuncio del 24 febbraio 2023, la proposta di ristrutturazione non prevede alcun recupero per i titolari delle partecipazioni esistenti in Cineworld.

Con la sforbiciata al debito, il grupo può ripartire

Se attuata, la ristrutturazione proposta dovrebbe: ridurre l’indebitamento finanziato dalle società del Chapter 11 del gruppo di circa 4,53 miliardi di dollari; raccogliere 800 milioni di dollari di proventi lordi aggregati; fornire 1,46 miliardi di dollari (al netto dello sconto di emissione originale) in nuovi finanziamenti di debito.



“Questo accordo con i nostri finanziatori rappresenta un “voto di fiducia” nella nostra attività e fa avanzare significativamente Cineworld verso il raggiungimento della sua strategia a lungo termine in un ambiente di intrattenimento in continua evoluzione”, ha commentato il eo Mooky Greidinger.

