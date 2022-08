Cipriani trova un nuovo socio americano per il suo Harry’s Bar

Il celebre Harry’s Bar cambia socio

Mentre il suo Harry’s Bar sarà uno dei ristoranti più frequentati da attori e registi da domani al Festival del Cinema di Venezia e mentre sta per aprire a Milano Casa Cipriani, un hotel esclusivo, dotato di ristoranti e Spa, il gruppo omonimo di ristorazione di lusso guidato da Giuseppe Cipriani, residente a Dubai e figlio di Arrigo, trova un nuovo finanziatore americano e sposta la testa dal Lussemburgo al Delaware, uno stato americano che gode di fiscalità agevolata.

Qualche giorno fa, infatti, nel Granducato è stata cancellata dal registro imprese la capogruppo C Management, costituita nel 2011, la cui nuova sede legale è ora al civico 850 di New Burton Road a Dover, seconda città per importanza del Delaware. C Management detiene tutta una serie di partecipazioni in carico per complessivi 42,4 milioni di euro fra le quali il 100% di Cipriani International Luxembourg, Cipriani Sarl, Cipriani Industrie, C Capital Ibiza e il 10% della monegasca Sundream la cui maggioranza è di Flavio Briatore.

La base in Lussemburgo

L’italiana Cipriani srl, proprietaria del noto Harry’s Bar, fa invece capo alla lussemburghese Cipriani Ita Holding (che controlla anche la Cipriani Milano titolare della citata Casa Cipriani) a sua volta controllata dalla Cipriani Group Holding (proprietaria anche del 100% di Cipriani Usa), anch’essa basata nel Granducato, in mano a Giuseppe Cipriani e ai suoi due figli Ignazio e Maggio avuti dal matrimonio con Eleonora Gardini (figlia del defunto Raul) che seguono in particolare le attività negli Stati Uniti.

E come va il celebre Harry’s Bar? Qualche settimana fa a Venezia Arrigo Cipriani nella sua qualità di presidente della Cipriani srl ha guidato l’assemblea soci che ha approvato il bilancio 2021 chiuso con un piccolo utile di 236mila euro dopo la perdita di 1,5 milioni del precedente esercizio colpito dal lockdown e ricavi in ripresa anno su anno da 2,7 a 4,7 milioni, grazie anche alla spinta del business del catering. Il 100% della Cipriani srl è in pegno all’americana Ares Capital che ha finanziato il gruppo di ristorazione, che ora sta sostituendo quel prestito con un nuovo finanziamento da 150 milioni di dollari erogato dall’hedge fund statunitense King Street Capital.