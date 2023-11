CleanBnB prenota l'utile per il 2023 e punta ad arrivare in 80 città

Nei primi nove mesi dell’anno sono stati gestiti 75.088 soggiorni, il 53% in più rispetto allo stesso periodo precedente. Gli appartamenti a disposizione in tutta Italia sono arrivati a 2.310, per un gross booking di 31,1 milioni, il +57% paragonato all’anno scorso. A dispetto delle polemiche sugli affitti brevi e degli aumenti alla cedolare secca, CleanBnB, la società di gestione delle locali immobiliari quotata in Borsa a Milano, registra un trend in forte crescita. E prenota un ebitda positivo per la fine dell’anno superiore al 10%, che potrebbe portare anche al dividendo per gli azionisti.

“Nonostante i grandi investimenti per lo sviluppo organico delle attività – spiega il presidente e cofondatore Francesco Zorgno – eravamo già riusciti a chiudere il primo semestre dell’anno, tipicamente di bassa stagione, in sostanziale pareggio. Il forte contributo del terzo trimestre ora è la premessa importante per un miglioramento significativo della redditività della società nel corso dell’intero 2023″. Investimenti che hanno riguardato la crescita del portafoglio immobiliare in gestione, che si è arricchito di oltre 700 nuove unità su quasi 80 città. L’obiettivo è di arrivare a servire un centinaio di località entro il 2025. Ma, soprattuto, di aumentare la redditività degli appartamenti, lavorando sul posizionamento e sul tasso di occupazione. La media di riempimento è tra il 60-70% con punte del 100% d’estate nelle località turistiche. Tuttavia, molto dipende da dove si trova l’immobile. La posizione è, infatti, il fattore determinante nella scelta. E non è detto che debba essere per forza in centro. Poi contano le dimensioni dell’appartamento che, a differenza dell’albergo, deve essere in grado di ospitare più persone. Deve avere cioè almeno 4 posti letto. Infine, c’è l’elemento dell’accoglienza: come si presenta le stanze.

“I proprietari che scelgono gli affitti brevi, lo fanno per evitare le problematiche degli affitti tradizionali – aggiunge Zorgno -, tra cui il rischio morosità e il fatto che si possa disporre dell’immobile anche per proprie esigenze. In questo modo, si riescono a coprire molti dei costi tipici con meno preoccupazioni. E affidarsi ad una società di gestione semplifica ulteriormente il lavoro”. Ma quanto conviene investire in immobili da mettere a reddito? “Conviene nella logica per cui l’immobile acquisterà nuovo valore nella rivendita. Ma il proprietario deve anche sapere, che difficilmente lo potrà ripagare solo mettendolo a reddito”, chiarisce il presidente.

Ragione per cui CleanBnB, a differenza di altri competitors, non ha deciso di allargare il proprio portafoglio con immobili di proprietà. “È una scelta che avevamo valutato all’inizio, ma poi avevamo deciso che, se in futuro lo avessimo voluto fare, avremmo ipotizzato la creazione di un veicolo societario separato, per non appesantire l’operatività – continua Zorgno -. Questa scelta ci ha pagato, ad esempio nel periodo del Covid, quando i ricavi sono crollati”. Per il futuro resta anche l’attenzione verso l’M&A, ma con la consapevolezza che il mercato è dominato da tanti piccoli operatori, che non sempre può rivelarsi un’opportunità aggregare.