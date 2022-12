Cnh Industrial presenta il prototipo del primo trattore a gas naturale liquefatto

Da Cnh Industrial il primo prototipo al mondo

New Holland Agriculture, brand agricolo globale di Cnh Industrial, ha presentato a Phoenix, in Arizona, il primo prototipo al mondo di trattore a gas naturale liquefatto, la pre-serie T7 Methane Power Lng (Liquefied Natural Gas). La società compie così un passo avanti nell’uso di energia alternativa per l’agricoltura.

Il prototipo T7 “consolida la posizione del brand, generando maggiore valore per i clienti, con un notevole aumento per quanto riguarda l’autonomia rispetto ai nostri attuali modelli a metano”, si legge in una nota. Infatti, rispetto al T6 Methane Power Cng, la capacità di carburante è quattro volte superiore e offre la stessa potenza e coppia del suo equivalente modello a gasolio, garantendo autonomia di lavoro senza bisogno di serbatoi supplementari.

Biocarburante nei campi

Per lo sviluppo del progetto, Cnh Industrial ha collaborato con Bennamann, un’azienda specializzata con sede in Gran Bretagna, il cui sistema consente di trasformare le emissioni fuggitive di metano in biocarburante pulito. Integrando il prototipo T7 in questo processo, si può ottenere un’impronta complessiva di carbonio “inferiore a zero”.

La nuova tecnologia del T7 Methane Power Lng è stata messa alla prova in vari allevamenti e applicazioni diverse. L’anteprima è il primo passo verso la produzione di serie e la commercializzazione del primo trattore a Lng a livello mondiale, in un’ottica di sostenibilità e indipendenza energetica.