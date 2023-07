Coca-Cola, il distributore HBC più ottimista sugli utili 2023

Coca-Cola HBC, primario produttore e distributore di prodotti a marchio Coca-Cola, ha migliorato le sue aspettative sugli utili per il 2023 dopo una performance migliore del previsto nei primi sei mesi dell’anno.

“La performance di giugno, uno dei nostri mesi più significativi, è stata complessivamente molto buona – si legge in una nota – Di conseguenza, ora prevediamo di ottenere una forte crescita organica dell’EBIT nel primo semestre, guidata dalla leva operativa dalla crescita della top line a due cifre, che riflette buoni miglioramenti del prezzo/mix”.



Di conseguenza, Coca-Cola HBC ora prevede una crescita organica dell’EBIT per il 2023 del 9-12% (in precedenza la fascia alta di un intervallo compreso tra -3 e +3%).

La guidance a medio termine dal 2024 in poi è invariata: crescita organica media annua dei ricavi del 6-7% e un’espansione del margine EBIT organico medio annuo di 20-40 punti base all’anno.

(Teleborsa)