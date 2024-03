Coca Cola, in Italia il 45% delle dirigenti sono donne

Coca Cola secondo una ricerca svolta da Sda Bocconi School of Management relativa all’impatto socio economico rispetto alla media italiana, nelle tre società (Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg) riconducibili a Coca Cola in italia, è presente una maggiore incidenza femminile in posizioni di leadership, con un più alto numero di donne dirigenti (45% a fronte del 18% della media italiana) e quadri (39% contro 31%). Tra le dirigenti donne anche Teresa Sorrentino, ingegnere gestionale e giovane (oltre che donna) direttore dello stabilimento Lurisia (marchio entrato nell’orbita Coca Cola) di Cuneo.

Teresa Sorrentino, ingegnere gestionale è Plant Manager di Lurisia

Anche Sorrentino, che per non fare torti a nessuno nello scegliere tra “direttore” o “direttrice” opta per il neutro inglese Plant Manager (che suona pure meglio) è stata con altre 16 persone di Lurisia tra i volontari degli Special Olympics, una delle attività benefiche che l’azienda sostiene fino dalla sua fondazione nel 1968. “Una esperienza di rara connessione umana che ha superato tutte le mie aspettative”- ha detto Sorrentino.

L’impegno nel sociale con l’evento Special Olympics al Sestriere

La società Usa infatti non è solo lattine rosse e bollicine ma anche impegno nel sociale. E se Coca Cola ci mette le risorse finanziarie, in due anni 87 progetti per un valore complessivo di 2 milioni di euro, ai dipendenti chiede collaborazione. Come per l’evento Special Olympics, un movimento sportivo internazionale che, solo in Italia, coinvolge 12mila atleti con disabilità intellettive. Quest’anno, per la prima edizione dei giochi invernali Special Olympics che si sono svolti in Piemonte tra il Sestriere e Entracque, sono stati coinvolti circa 50 dipendenti che hanno lavorato come volontari per sostenere i circa 500 atleti partecipanti. La partnership tra Coca-Cola e Special Olympics che vede presidente, in Italia, Angelo Moratti, dura da oltre 50 anni. Un momento importante per le persone con disabilità intellettive, per le loro famiglie e per le associazioni che li accompagnano nella vita a livello territoriale. Una occasione pressochè unica per persone con questo tipo di disabilità, che va dall’autismo alla sindrome di down, dato che favorisce inclusione sociale e momenti di gioco e leggerezza.