Condotte 1880 e CRCC China firmano l'accordo per i lavori in Algeria

È stato firmato nella sede di Roma della Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880, in via Salaria, l’accordo del valore di 250 milioni di euro tra Condotte 1880, guidata da Valter Mainetti e CRCC, China Railway Construction Company, per la realizzazione di due importanti progetti in Algeria.

In particolare, CRCC supporterà Condotte 1880 nella realizzazione delle opere civili della linea ferroviaria che collega la città di Oued Tlelat alla città di Tlemcen, nonché nella costruzione di un tronco autostradale di circa 34 chilometri, che fa parte della quarta Rocade di Algeri (quarta linea di circonvallazione) che si sviluppa nella provincia della città di Medea: inoltre Condotte 1880 e CRCC potranno sviluppare congiuntamente altre iniziative sul territorio algerino e in altri paesi, anche europei.

CRCC, presente in oltre 100 paesi, è leader mondiale nel settore delle costruzioni, con un fatturato di oltre 150 miliardi di dollari e circa 270.000 dipendenti. Condotte 1880, acquisita nello scorso luglio da Tiberiade Holding che fa capo ad un ramo della famiglia Mainetti, ha avviato un programma di sviluppo e ha già in corso importanti commesse e concessioni in Italia e all’estero per un valore di oltre 7 miliardi. Fra queste il Policlinico di Caserta, la Metro D di Roma, la Città della Salute e della Ricerca a Sesto San Giovanni (Milano), una quota nel consorzio per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, la Ferrovia, autostrade in Algeria e nel Kuwait.