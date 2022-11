I conti di Luca Cordero di Montezemolo

Peggiora il rosso di Fisvi, la principale cassaforte di Luca Cordero di Montezemolo che ha chiuso il 2021 con una perdita di oltre 220 mila euro rispetto a quella di 120 mila euro del precedente esercizio. La società ha un patrimonio netto di 20,4 milioni e un attivo di quasi 29 milioni ripartito fra 11,7 milioni di partecipazioni, crediti per 1,6 milioni e liquidità per 3,5 milioni. Tra le partecipazioni si segnalano le controllate Fisvi tre e Fisvi Charter: la prima nel 2021 ha evidenziato una perdita di 27 mila euro rispetto a quella di oltre 2,1 milioni del bilancio precedente, coperta integralmente attingendo alla riserva straordinaria di 2,6 milioni.

Polizza vita da 20 milioni

Male è andata anche Fisvi Charter (proprietaria dello yacht di Matteo Montezemolo, figlio di Luca, un Itama 45 denominato “Mediterraneo” che viene anche dato a nolo) avendo archiviato il bilancio dello scorso anno con una perdita di 570 mila euro rispetto a quella di 276 mila del 2020. Nel portafoglio di Fisvi ci sono poi la quota di un immobile a Berlino, l’1,05% di Cisfi (interporto di Nola), lo 0,5% di Genextra (la biotech controllata da Francesco Micheli) e una polizza vita da 10 milioni.

Patrimonio da 83,4 milioni

Luca Cordero di Montezemolo però può consolarsi con i numeri dell’altra sua cassaforte italiana, la Mcg Holding, che ha registrato un utile di 3 milioni di euro, addirittura raddoppiato dall’anno prima. La società ha un attivo di 83,4 milioni rappresentato fra l’altro dalle quote dell’1% nell’operatore ferroviario privato Italo (di cui Montezemolo è presidente), dal 3,3% nell’immobiliare Olympic Re e dal 14,3% in Manifatture Sigaro Toscano, da cui lo scorso anno è arrivata una ricca cedola di 2,4 milioni. In portafoglio figurano poi titoli per 888 mila euro e una polizza vita da 20 milioni. C’è da osservare che Montezemolo gode di buon credito bancario visto che i debiti versi istituti di credito sono saliti anno su anno da 25 a 41,5 milioni.