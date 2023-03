Creactives completa collocamento, debutto su EGM PRO il 7 marzo

Creactives debutta su EGM PRO il 7 marzo

(Teleborsa) – Creactives Group, società che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della supply chain, ha chiuso con successo il collocamento per il processo di quotazione su Euronext Growth Milan – Segmento Professionale (EGM PRO) rivolto a investitori qualificati e investitori istituzionali italiani ed esteri, di complessive 576.000 azioni ordinarie di nuova emissione.

Il prezzo di collocamento è stato fissato a 1,75 euro per azione (nella parte bassa della forchetta precedentemente comunicata di 1,55-2,17 euro per azione), per una capitalizzazione ad inizio negoziazioni pari a circa 21,5 milioni di euro. L’ammontare complessivo del collocamento è di circa 1 milione di euro e il flottante è pari a circa il 18,28% del capitale sociale.

Ammissione prevista per il 3 marzo

Il socio industriale Add Value, già azionista prima dell’ammissione con una quota del 16,76%, ha aderito all’aumento di capitale per un importo di circa 0,25 milioni di euro. L’ammissione da parte di Borsa italiana è attesa per il giorno 3 marzo 2023 con inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan Pro previsto per martedì 7 marzo 2023. L’azienda veronese è già quotata sul Direct Market della Borsa di Vienna.



“Siamo molto contenti del raggiungimento di questo traguardo” ha commentato l’ad Paolo Gamberoni. “Nel 2020 ci siamo quotati in Borsa a Vienna nel pieno della pandemia e nel mezzo del lock-down, con l’obiettivo di accelerare la crescita per poi fare un nuovo round di raccolta attraverso un uplisting su quello che all’epoca si chiamava ancora AIM Italia. Oggi abbiamo realizzato questo obiettivo”.

Valore della produzione a 6 milioni di euro

“Nell’ultimo anno Creactives Group ha registrato un valore della produzione superiore a 6 milioni di euro, un sostanziale raddoppio ottenuto negli ultimi 5 anni” ha aggiunto. “La nostra tecnologia di Intelligenza Artificiale è venduta per circa l’80% all’estero, utilizzata da clienti importanti come Airbus, Basf, Cemex, Danone, Enel, Siemens. Abbiamo avviato il canale indiretto, sviluppando alleanze con KPMG, NTT DATA, Minsait – INDRA, LKS Next e impostato un modello business basato sulla vendita di abbonamenti in modalità “Software as a Service”. Il fatturato ricorrente è cresciuto in maniera rilevante nell’ultimo biennio, raddoppiando il giro d’affari e ponendo dunque solide basi per il futuro.

Nel processo di quotazione, Creactives Group è stata assistita da MIT SIM quale Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, da Fomarte quale advisor finanziario, da ADVANT Nctm quale advisor legale, da BDO come società di revisione e da KT&Partners quale provider di Equity Research.

