Da Intesa Sanpaolo 5 mld euro per cinema e produzioni audiovisive

Intesa Sanpaolo ha annunciato che metterà a disposizione cinque miliardi di euro per sostenere il cinema e le produzioni audiovisive italiane. Questo impegno si aggiunge ai 2,4 miliardi di finanziamenti già destinati al settore a partire dal 2009 e fa parte degli oltre 410 miliardi di euro messi a disposizione dal gruppo per raggiungere gli obiettivi del Pnrr entro il 2026.

L’obiettivo di Intesa Sanpaolo è quello di consolidare un’industria audiovisiva italiana solida e di aiutare il settore a raggiungere il palcoscenico internazionale, comunicare e valorizzare i progetti cinematografici e promuovere la crescita economica delle filiere dirette e indirette connesse all’intero settore audiovisivo.

Con questa iniziativa, Intesa Sanpaolo fornisce un ulteriore sostegno all’intero settore e in particolare alle imprese che sviluppano progetti audiovisivi attenti alla promozione di valori sociali ed inclusivi, insieme all’eccellenza italiana nel mondo. Con oltre 7 miliardi di euro a disposizione, il gruppo si conferma banca di riferimento per il cinema italiano, vettore di immagine e cultura italiana all’estero e strumento di valorizzazione del made in Italy.

Il cinema e l’audiovisivo rappresentano una risorsa economica importante per il Paese, con oltre 15.000 imprese coinvolte e quasi 200.000 posti di lavoro tra diretti e indiretti, in particolare giovani e donne. Questo settore, che posiziona l’Italia al quarto posto in Europa per produttività del lavoro, è in crescita, soprattutto verso piattaforme e canali digitali, e ha un effetto moltiplicatore sull’economia, con ricadute positive sull’attrattività turistica del Paese.

Per questo, il sostegno di Intesa Sanpaolo, in una chiave di sviluppo sostenibile del settore audiovisivo e dell’entertainment, vuole favorire il recupero della competitività e l’apertura al mercato globale di un settore economicamente rilevante e con enormi potenzialità strategiche per il made in Italy e per il turismo, attraverso la valorizzazione di significati, identità e luoghi.