Le carte Dal Negro battono l'era del digitale: "Così facciamo giocare le famiglie"

Nell’era del digitale, degli smartphone e dei tablet, e ora anche dell’intelligenza artificiale e del metaverso, parlare di carte da gioco, quelle classiche per il burraco o la briscola, può sembrare un paradosso. Invece, la Dal Negro, l’azienda trevigiana simbolo da generazioni dei giochi in famiglia, sta dimostrando come ci sia spazio per la tradizione. E che anzi, da dopo la pandemia, sta conoscendo una nuova giovinezza, nonostante i suoi 95 anni di storia, con una crescita annua del 2,5% del fatturato, che punta a superare il traguardo del 10 milioni.

Merito degli investimenti, della capacità di innovare i prodotti e di puntare sull’estero. Per esempio, il 15% dei ricavi dell’impresa arriva oggi da Paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Nord Europa e Turchia. Le carte da gioco rimangono sempre il prodotto di punta, ma in catalogo si sono aggiunti i giochi educativi per bambini, distribuiti su una rete di 1500 rivenditori a livello nazionale. E accanto alle carte per le famiglie o i professionisti, ci sono anche le edizioni limitate realizzate per brand come Prada e Orient Express.

“Stiamo molto attenti alle necessità del mercato e delle varie età – spiega questo segreto della longevità Francesco Saruggeri, cfo della Del Negro -. E poi ci siamo sempre contraddistinti per l’alta qualità dei nostri prodotti, un valore aggiunto che ci viene riconosciuto. Infine, un altro fattore di successo è indubbiamente la filiera decisionale molto corta e l’approccio dell’azienda ogni anno a rimettersi in discussione”. La Dal Negro, infatti, è rimasta una realtà tutta italiana, di proprietà dell’omonima famiglia e guidata attualmente da Francesco Dal Negro, nipote del fondatore Teodomiro.

Quest’anno Assogiocattoli ha premiato il loro Hit the color, un banchetto in legno per i più piccoli dal quale saltano fuori sei simpatici mostri, come “Miglior gioco educativo”. Inoltre, l’azienda ha da poco introdotto anche la nuova linea DN Green, fatta di giochi eco sostenibili e atossici.

“Dopo la pandemia abbiamo visto una crescita continua – confida Saruggeri -. Il prodotto per le famiglie, le carte da gioco, ma non solo, è tornato ad essere ricercato e noi abbiamo continuato ad investire”. Nei capannoni di Carbonera, dove ha sede, è arrivato così un nuovo macchinario di taglio completamento automatico, mentre si è lavorato molto sul packaging. Il 2022 si è chiuso con un fatturato a 9 milioni e mezzo ed un ebitda al 9%. L’obiettivo ora è consolidare la posizione nel mondo giocattoli, mantenendo, però, il ruolo centrale nella produzione delle carte da gioco. Entro la fine 2023 prevede, infatti che i giochi per l’infanzia arriveranno a superare il 20% del totale delle vendite.