De Longhi crea polo mondiale delle macchine da caffè

(Teleborsa) – Sono stati sottoscritti gli accordi di un’operazione di business combination tra Eversys (società leader nella produzione e distribuzione di macchine da caffè automatiche) e La Marzocco (società leader nella produzione e distribuzione di macchine da caffè semi-automatiche e macinacaffè) che crea un operatore di rilevanza mondiale nel settore delle macchine per il caffè professionali.

La business combination tra Eversys e La Marzocco rappresenta un’ulteriore accelerazione della strategia di espansione e diversificazione del Gruppo De’ Longhi, che vede nel caffè, sia professionale che domestico, uno dei principali driver di crescita e sviluppo strategico nel medio-lungo termine.

Entrambe le società rimarranno indipendenti e direttamente guidate dall’attuale management, al fine di garantire continuità manageriale e preservare le distintive culture aziendali.

De Longhi compra quote di La Marzocco

L’operazione prevede la creazione di una nuova struttura societaria controllata da De’ Longhi, con relativo conferimento di Eversys, l’acquisizione da parte di De’ Longhi SpA (tramite una sua società controllata) di quote (detenute direttamente e/o indirettamente) de La Marzocco International, sia da De Longhi Industrial S.A. che dai soci di minoranza, per circa il 41.2% del capitale. Le restanti quote di

LM verranno conferite anch’esse nella nuova struttura societaria da parte dei soci.

L’operazione è qualificabile come “operazione tra parti correlate di maggiore rilevanza”, in ragione del fatto che De’ Longhi SpA ed LM sono soggette al comune controllo di De Longhi Industrial S.A.

Come tale, l’operazione ha ricevuto il preventivo parere favorevole del Comitato Indipendenti, competente per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e il voto unanime del Consiglio di Amministrazione di De’ Longhi SpA, con l’astensione del Presidente Giuseppe de’ Longhi e dei Consiglieri Fabio de’ Longhi e Silvia de’ Longhi in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, in materia di parti correlate.

In base agli accordi sottoscritti, il Gruppo De’ Longhi controllerà circa il 61,4% del nuovo polo, mentre quote minoritarie saranno detenute da De Longhi Industrial S.A. (circa il 26,6%) e dagli attuali azionisti di minoranza di LM (complessivamente circa il 12%).

L’esborso in denaro complessivo netto previsto da parte del Gruppo De’ Longhi per l’acquisizione delle quote da De Longhi Industrial e dai soci di minoranza di LM è di circa US$ 374 milioni (sulla base dei dati previsionali ed in attesa delle disponibilità dei dati approvati al 31 dicembre 2023) ed in particolare US$ 200 milioni (per la quota del 22% di LM) a De Longhi Industrial e US$ 174 milioni (per la quota del 19,2% di LM) in aggregato ai soci di minoranza da pagarsi alla data di perfezionamento dell’operazione prevista entro il primo trimestre del 2024 e soggetto a eventuali aggiustamenti.

Tale somma sarà coperta interamente mediante mezzi propri del Gruppo De’ Longhi, che al 30 settembre 2023 presentava una Posizione Finanziaria Netta positiva per € 326 milioni ed una liquidità lorda e attività finanziarie di € 1.246 milioni.

Finalità economica dell’operazione

L’operazione prevede di creare un polo nel caffè professionale con un fatturato aggregato su base pro-forma previsto nel 2023 di circa € 372 milioni ed un adjusted Ebitda di ca. € 87 milioni (prima delle sinergie), che quindi si colloca in una posizione di rilevanza globale nel settore delle macchine per il caffè professionali.