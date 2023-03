De' Longhi, ricavi in calo e utile quasi dimezzato nel 2022

Il bilancio 2022 di De’ Longhi

De’ Longhi, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, ha chiuso il 2022 con ricavi pari a 3.158,4 milioni di euro, in leggero calo del -2% (-5,9% a cambi costanti), un EBITDA adjusted a 362 milioni di euro (-23,1%), pari all’11,5% dei ricavi (rispetto al 16% del 2021), e un utile netto a 177,4 milioni di euro (-43%).

La posizione finanziaria netta è positiva per 298,8 milioni di euro, in discesa di 126 milioni rispetto a fine 2021, ma in forte recupero nel quarto trimestre con un flusso di cassa positivo di 270 milioni. Il CdA ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,48 euro per azione, pari ad un pay-out ratio del 41% in linea con la dividend policy del gruppo. De’ Longhi prevede di chiudere il 2023 con ricavi in leggera flessione e un EBITDA adjusted di 370-390 milioni.

“Il 2023 inizia in un contesto non molto dissimile dalla seconda parte del 2022 che ci lascia prevedere un progressivo miglioramento del clima economico dei consumi nella seconda metà dell’anno dopo una partenza difficile, segnata da un ulteriore de-stocking da parte della distribuzione a cui si sommeranno gli effetti della nostra scelta strategica di uscire dal mercato del condizionamento mobile negli Stati Uniti”, ha commentato l’ad Fabio de’ Longhi. (Teleborsa)

(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)