De Nora quoterà a Francoforte la controllata Nucera

Industrie De Nora, multinazionale italiana quotata su Euronext Milan, specializzata in elettrochimica e leader nelle tecnologie sostenibili e nell’emergente industria dell’idrogeno verde, comunica che, in data odierna, thyssenkrupp nucera, fornitore leader a livello mondiale delle tecnologie di elettrolisi per impiego negli impianti a idrogeno verde, e thyssenkrupp AG, azionista di maggioranza di thyssenkrupp nucera, hanno annunciato al mercato l’intenzione di procedere con la quotazione delle azioni di tk nucera sul mercato regolamentato (Prime Standard) della Borsa di Francoforte.

L’offerta e la quotazione delle azioni di thyssenkrupp nucera – compatibilmente con le condizioni di mercato – dovrebbero essere completate prima della pausa estiva. E’ inoltre previsto che l’offerta abbia principalmente ad oggetto azioni ordinarie di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale. I proventi dell’Offerta di Sottoscrizione sono stimati in circa 500 – 600 milioni di euro e saranno destinati a sostenere la forte crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (AWE) di thyssenkrupp nucera.

Continua la partnership con thyssenkrupp

Il percorso delineato riflette le valutazioni di De Nora e thyssenkrupp AG per individuare la migliore soluzione per thyssenkrupp nucera per sfruttare le significative opportunità di sviluppo offerte dal mercato dell’idrogeno verde. Paolo Dellachà, amministratore delegato di De Nora e vicepresidente del Consiglio di Sorveglianza di thyssenkrupp nucera, ha dichiarato: “Siamo fermamente intenzionati a proseguire la nostra partnership strategica con thyssenkrupp nucera. La combinazione delle tecnologie di De Nora e thyssenkrupp nucera con la nostra capacità di produzione di componenti AWE può svolgere, e sta già svolgendo, un ruolo chiave nel processo di transizione verso un’energia sostenibile. Una potenziale Ipo di thyssenkrupp nucera è un passo strategico per sostenere ulteriormente la crescita prevista e accrescere la nostra posizione di leader tecnologico.”

De Nora, che attualmente detiene il 34% (mentre la maggioranza appartiene a thyssenkrupp AG) delle azioni esistenti di thyssenkrupp nucera, intende proseguire la partnership – in forma di joint venture – di lunga data con thyssenkrupp AG e thyssenkrupp nucera.