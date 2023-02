De Nora, ricavi in crescita del 38%. Roberto Cingolani entra in cda

Ricavi De Nora in crescita del 38%

Il gruppo De Nora ha chiuso il 2022 con ricavi per 850 milioni di euro, in aumento del 38% rispetto al 2021. E’ quanto emerso dai dati preliminari. Il margine operativo lordo è atteso a oltre 190 milioni, in crescita di circa il 50% rispetto al 2021, con una marginalità oltre il 22% in aumento di circa 200 punti base rispetto al dato 2021 (pari a 20,6%, a dimostrazione della resilienza della profittabilità di tutti i segmenti di business del gruppo). Gli ordini sono in crescita di oltre il 44% rispetto al 31 dicembre 2021 che si attesta intorno ai 790 milioni, livello record della storia societaria.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2022 mostra disponibilità nette per 48,1 milioni in miglioramento rispetto all’indebitamento di 188 milioni al 31 dicembre 2021, beneficiando dell’aumento di capitale pari a 200 milioni nell’ambito dell’operazione di quotazione e dopo la distribuzione nel corso del 2022 di 20 milioni di dividendo.

Roberto Cingolani entra in consiglio come indipendente

“Si sta sempre più consolidando una crescita sostenuta che vede l’affacciarsi dei primi risultati del segmento energy transition raggiunti in tempi brevi grazie a un know-how tecnologico sviluppato durante i cento anni di storia del gruppo” sottolinea l’amministratore delegato Paolo Dellachà. Inoltre, il consiglio d’amministrazione ha nominato per cooptazione Roberto Cingolani quale nuovo membro indipendente. Il professore di fisica è stato ministro della Transizione Ecologica nel governo Draghi, mentre da ottobre scorso ricopre una nuova posizione in Leonardo. “La sua profonda conoscenza del mondo energy e il suo spirito di civil servant aiuteranno il gruppo ad essere ancora più protagonista nel percorso della transizione energetica“, ha detto Dellachà.