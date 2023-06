Decespugliatori, Brumar leader europeo nella produzione di filo

Brumar è un’azienda di Asti attiva nel settore delle apparecchiature per la manutenzione del giardino, distribuisce sul territorio nazionale e anche oltre confine 13 marchi di aziende che producono rasaerba, decespugliatori e tutto quanto serve per lavorare in giardino, oltre ai relativi ricambi e accessori. Ma non solo, perché tramite la sua partecipata AGP è anche leader in Europa nella produzione di filo per decespugliatori da giardino e per altre attività come stampa 3D. Fondata da Bruno Scavino nel 1994, l’anno prossimo festeggerà i 30 anni di attività, fattura circa 33 milioni di euro.

Brumar opera in un settore che è solo visivamente green per il fatto che prato e fogliame sono di colore verde. Il problema è che le macchine da giardino con motore a scoppio sono piuttosto inquinanti tanto che in Svizzera e nei paesi nordici per l’utilizzo di motori a 2 tempi a miscela viene imposto ai professionisti del settore (ossia ai giardinieri) di usare benzina ecologica (alchilata) che però, purtroppo, costa ben 6 euro al litro.

Nuovi prodotti a batteria più ecologici

“In Brumar – ha spiegato Alessandro Barrera, direttore commerciale della società – puntiamo molto sui prodotti a batteria che fino a 10 anni fa non erano idonei a un uso professionale. Mentre adesso anche un giardiniere professionista può utilizzare queste macchine dato che le batterie durano di più e la ricarica è molto più rapida”.

Certo, per un uso professionale intensivo dei prodotti Ego Power, la marca principale distribuita da Brumar, una sola batteria non basta ma con due batterie si può lavorare anche 10 ore al giorno dato che il tempo di utilizzo nella maggior parte dei casi è superiore al tempo di ricarica, e quindi mentre si usa una batteria l’altra ha il tempo di ricaricarsi completamente. Con l’uso di questi apparecchi a batteria i giardinieri professionisti possono risparmiare e anche parecchio. “La ricarica di una nostra batteria – aggiunge Barrera- costa meno di 20 centesimi contro il pieno di benzina o miscela di un prodotto con motore termico. Secondo i nostri calcoli il risparmio per un professionista dovrebbe essere intorno a circa 2 mila euro all’anno”.

Brumar comunque continua a investire in tecnologia per migliorare l’efficienza e l’impatto ambientale. Nella sua fabbrica 4mila metri quadri di pannelli fotovoltaici producono 500kW di energia, e un nuovissimo magazzino automatizzato aiuta a velocizzare le consegne dei pezzi di ricambio: ne spedisce circa 60 mila all’anno. E per festeggiare i 30 anni di attività nel 2024 sono in programma nuovi investimenti.