Deloitte crescere ancora in Italia, ricavi a 1,3 mld. Pompei resta ad

In crescita il fatturato di Deloitte, una delle maggiori società di consulenza a livello mondiale, in Italia. La società ha terminato l’anno fiscale con ricavi pari a circa a 1, 3 miliardi di euro, in aumento del +23% rispetto all’anno precedente. E l’ad Fabio Pompei, che dalla sua nomina nel 2019 ha aumentato il fatturato del network in Italia del +75%, raddoppiando gli assunti che ora sono 12mila in 24 sedi operative, è stato riconfermato, anche come ad di Grecia e Malta, per altri 4 anni.

Tra le iniziative dell’ultimo anno c’è il lancio di Deloitte Climate&Sustainability, la nuova società del network Deloitte interamente dedicata ai temi legati alla sostenibilità. C’è inoltre la partnership quadriennale con la Fondazione Milano Cortina 2026 per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026. Mentre continuano gli investimenti nel Sud Italia: a Bari sono previste oltre 450 nuove assunzioni per il Next Hub, progetto rivolto a talenti, laureate e laureati, diplomate e diplomati.

A Napoli prosegue l’impegno in collaborazione con l’Università Federico II con la Digital Academy e Operazione Talenti. Tra le maggiori iniziative dello scorso anno, anche il progetto San Bartolomeo, lanciato a Roma dall’Ospedale Gemelli Isola Tiberina, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e con Fondazione Deloitte per ampliare e facilitare l’accesso ai servizi sanitari alle persone con particolari fragilità.