Digital Magics ha archiviato il 2022 in forte crescita

Digital Magics ha chiuso il 2022 in forte crescita

Il consiglio di amministrazione di Digital Magics, business incubator certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milano, ha chiuso un 2022 in crescita sia per quanto riguarda la marginalità che per i ricavi, a quota 4,4 milioni di euro (+52% rispetto al 2021). Il valore del portafoglio si attesta a 55 milioni di euro con 120 società operative, di cui 64 startup innovative. Confermata la solidità finanziaria con un patrimonio netto pari a euro 23 milioni.

“Nel 2022 continua il percorso di crescita di Digital Magics e prosegue concretamente l’implementazione del piano industriale” ha commentato Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics. “La crescita dell’ecosistema italiano di cui siamo protagonisti è ben rappresentata dall’evoluzione del nostro gruppo, che ad oggi coinvolge più di 30 corporate partners, leader nazionali ed internazionali, nei nostri programmi di accelerazione al fianco di investitori e partners come Cdp venture capital e Compagnia di

SanPaolo” ha detto il top manager.

Obiettivo: creare valore per gli azionisti

“Fare sistema per crescere e creare valore per i nostri azionisti – ha aggiunto Gay – è sempre il nostro obiettivo. Quest’anno abbiamo siglato con Intesa Sanpaolo una joint venture costituendo il veicolo “Apside”, inoltre abbiamo sottoscritto con il Gruppo LVenture un accordo non vincolante che per la fine dell’anno porterebbe alla creazione di un champion nazionale con al centro talenti, startup ed innovazione, che vedrebbe i soci di Digital Magics detenere la maggioranza della nuova realtà con una percentuale tra il 61,5% ed

il 66,5%. La crescita della nostra industria ci porterà ad essere un player di riferimento, che potrà guardare anche ai mercati internazionali.”

Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics, ha quindi posto l’accento sul fatto che “i risultati confermano non solo che siamo sulla strada giusta per realizzare il nostro piano ma anche la validità dei talenti del nostro team sempre più focalizzato sul raggiungimento degli obiettivi che ci siamo dati e che oggi vediamo sempre più vicini”.