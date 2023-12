doValue acquista Team4 per crescere in Spagna

(Teleborsa) – doValue, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha firmato l’acquisizione, da parte di doValue Spagna, di Team 4 Collection & Consulting S.L.u. (Team4), una controllata del Gruppo Arvato (Bertelsmann); la chiusura dell’operazione – di cui non sono stati forniti dettagli finanziari – è attesa entro la fine dell’anno.

Questa integrazione – si legge in una nota – accelera la strategia di doValue Spagna di espandere le proprie attività nella gestione di piccoli crediti non garantiti, un segmento di mercato in rapida crescita nella regione e in Europa, ed è coerente con la strategia volta a sviluppare il proprio business attraverso una maggiore diversificazione e una base più ampia di clienti.

Impatto neutro sulla posizione finanziaria

L’acquisizione avrà un impatto neutro sulla leva finanziaria netta e sulla posizione finanziaria netta di doValue. Team4 ha registrato 3,5 milioni di euro di ricavi netti nel 2022 con 2,5 miliardi di euro di asset under management (GBV) e si prevede che raggiunga 4,2 milioni di euro di ricavi netti nell’anno in corso.

doValue prevede che l’acquisizione genererà sinergie immediate attraverso l’internalizzazione dei servizi di outsourcing che attualmente doValue Spagna gestisce avvalendosi di società esterne specializzate nella gestione di crediti non garantiti. L’integrazione consentirà a doValue di espandere la propria base clienti anche verso quelli non bancari, che rappresentano quasi il 25% degli asset gestiti da Team4. In base all’accordo, Team4 continuerà a servire i clienti del Gruppo Arvato e delle multinazionali del Gruppo Arvato che operano in Spagna.