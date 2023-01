Affitti brevi, DoveVivo chiude il 2022 con un fatturato di 90 milioni

DoveVivo chiude il 2022 con un fatturato di 90 milioni (+120%)

DoveVivo, la piattaforma di gestione del mondo living che opera in 40 destinazioni in Europa, chiude un anno di forte crescita internazionale in continuità con il piano industriale stabilito all’inizio del 2022. Il gruppo chiude con un fatturato di circa 90 milioni di euro con una crescita superiore al 120% sull’anno precedente. Il gross booking value raggiunge i 120 milioni di euro grazie al grande sviluppo del business nella gestione di unità short term da parte della controllata Altido.

La crescita è stata esponenziale in tutti i 6 Paesi nei quali è presente il gruppo (Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Scozia e Portogallo); alcuni mercati hanno addirittura triplicato il loro giro d’affari, come

Portogallo e Scozia. Nell’anno sono state inoltre portate avanti alcune aperture strategiche in piazze come Birmingham, Dublino, Oxford e Ferrara che concorrono all’obiettivo di costruire la più grande la piattaforma di gestione del residenziale in Europa.

Soggiorni per 150 mila clienti

Nel 2022 circa 150 mila clienti hanno varcato le soglie delle soluzioni abitative del gruppo scegliendo soggiorni flessibili di breve, media e lunga durata. Parliamo di una popolazione sempre più ampia fatta di studenti, giovani professionisti ma anche nomadi digitali che si spostano per lavoro o piacere, viaggiatori in cerca di luoghi dove sentirsi a casa. Le soluzioni offerte da DoveVivo rispondono sia al desiderio di condividere esperienze in shared apartment, building con aree comuni e student housing sia alla voglia di viaggiare e scoprire nuove città con una proposta di oltre 2 mila case vacanze.

A settembre 2022 è stato inaugurato anche Open, il primo community Hub milanese, lo spazio di coworking ed eventi aperto a professionisti, aziende, startup, imprenditori e studenti che cercano uno spazio piacevole e moderno per studiare, lavorare e creare connessioni. Numerose aziende di primo piano hanno scelto la location sia per la sua posizione strategica in Porta Romana che per i numerosi servizi offerti e l’ambiente curato e famigliare.

Un anno di passaggio per DoveVivo

“Il 2022 è stato un anno fondamentale nel percorso di sviluppo del progetto industriale che abbiamo presentato all’inizio dell’anno” ha detto Valerio Fonseca, founder e ceo di DoveVivo. “Non solo il passaggio da coliving al living company ma anche lo sviluppo in ottica internazionale e l’aumento dei servizi dedicati a proprietari, investitori e clienti finali. Nel 2023 proseguiremo nel nostro sviluppo in tutti i mercati con le diverse linee di prodotto, posizionandoci sempre più come un partner solido e strategico per operatori ed investitori nazionali ed internazionali nel mondo real estate”.