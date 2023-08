E-Globe ammessa su Euronext Growth Milan. Debutto il 9 agosto

(Teleborsa) – Le azioni ordinarie emesse da E-Globe, società attiva nella fornitura di impianti termoidraulici e di condizionamento innovativi ed ecosostenibili, sono state ammesse da Borsa Italiana alle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) con decorrenza dal 07/08/2023 e saranno negoziate a partire dal giorno 09/08/2023. Il primo giorno di negoziazione non sarà consentita l’immissione di proposte senza limite di prezzo.

Come già emerso, E-Globe sbarca a Piazza Affari con una capitalizzazione di circa 22 milioni di euro (22,5 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe), dopo aver raccolto 4,7 milioni di euro (5,2 milioni assumendo l’integrale esercizio dell’opzione di greenshoe). Il prezzo di collocamento è pari a 1,65 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (1,65-1,80 euro per azione).