Ecomembrane annuncia quotazione in Borsa entro il primo semestre

(Teleborsa) – Ecomembrane, società cremonese attiva nella progettazione e realizzazione di sistemi di stoccaggio e di contenimento dei gas per la produzione di energia verde, intende quotarsi su Euronext Growth Milan (EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita. Compatibilmente con le condizioni dei mercati finanziari, l’obiettivo della società è quello di debuttare a Piazza Affari entro il primo semestre 2023.

La quotazione per accelerare la crescita

L’approdo in Borsa è funzionale all’accelerazione del piano di crescita già avviato, che punta su investimenti in nuovi impianti e macchinari che migliorino produttività ed efficienza, sull’aumento della capacità produttiva e la forza di vendita negli Stati Uniti e Nord Europa, e sull’espansione internazionale per aumentare la riconoscibilità di Ecomembrane nella sua specifica nicchia di mercato.

L’offerta sarà principalmente in aumento di capitale e composta da azioni ordinarie di nuova emissione, da realizzarsi con un collocamento rivolto esclusivamente a investitori istituzionali qualificati in Italia e all’estero. L’Ipo è promossa e supportata da Private Equity Partners, che opererà al fianco di Ecomembrane nel ruolo di sdvisor finanziario e con una presenza diretta nel cda.



La società

Nata nel 2000 e guidata dal fondatore e ceo Lorenzo Spedini, Ecomembrane è specializzata nella produzione di gasometri, cupole gasometriche, coperture anti-emissioni realizzate con membrane in tessuto PVC e di ogni componente dei prodotti necessari per la combustione dei biogas e la produzione di energia elettrica. La società, con all’attivo 9 brevetti, ha una presenza a livello commerciale in tutti i continenti e in 40 paesi, con uffici e unità produttive in Italia e Usa.

Al 31 dicembre 2022, i ricavi di Ecomembrane sono stati pari a 14,2 milioni di euro (rispetto a 11,7 milioni dell’esercizio 2021), con un Ebitda di 3,3 milioni, rispetto a 2,4 milioni del 2021. Nel 2022, l’Italia è stata il mercato di riferimento con una quota del 45% sul totale dei ricavi, e, negli ultimi tre anni, è cresciuto molto il peso del mercato Usa, che rappresenta oggi circa il 27% dei ricavi.

Il commento del ceo

“È con grande entusiasmo che annunciamo la nostra volontà di quotarci in Borsa – ha commentato Lorenzo Spedini – Questa decisione rappresenta un passo fondamentale per la nostra realtà e testimonia il nostro impegno nello sviluppo aziendale. A 20 anni dalla fondazione dell’azienda, siamo convinti che lo sbarco in Borsa darà a Ecomembrane la possibilità di consolidare il posizionamento nel settore e accelerare la strategia di crescita. Siamo pronti ad affrontare le sfide future con fiducia e saremo fortemente concentrati sullo sviluppo del nostro business per farci trovare pronti in un settore in evoluzione e votato a nuove sfide”.

Gli advisor

Nell’ambito dell’offerta Private Equity Partners è advisor finanziario; Equita Sim agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator; Grimaldi Alliance svolge il ruolo di consulente legale; BDO Italia è la società di revisione che fornirà assistenza sul documento di ammissione, reporting e CCN; Reply Consulting è consulente per la verifica dei dati extracontabili; BDO Stp Srl SB agisce come Consulente fiscale, mentre Spriano Communication svolge l’attività di advisor di comunicazione.